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28.05.2019
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Suriye ordusu İdlib’e ilerliyor: Cihatçılar Türkiye’den yardım istiyor

İdlib'de El Kaide yapılanması HTŞ, TSK'nin İdlib'de gözlem noktaları oluştururken verdiği tavizi hatırlatarak yardım istedi. Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında alanı daralan cihatçılar, Türkiye'nin kurduğu gözlem noktalarının "amaca uygun" olmasını istedi.

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Suriye ordusunun İdlib’in kuzeyine doğru sürdürdüğü operasyonlarla çemberi daralan El Kaide yapılanması Heyet Tahrir Şam üyeleri, Türkiye’ye İdlib’de gözlem noktalarını nasıl oluşturduğunu hatırlattı.

El Kaide’nin önde gelen isimleri arasında olan Fevvaz Hilal, Türkiye’nin İdlib içerisinde oluşturduğu gözlem noktalarına izin verdiklerini yineledi. Hilal, TSK’nin bu alanlarda mevzilerini güçlendirmesini ve Suriye ordusunun operasyonlarına karşı koruma sağlamasını istedi.

Reuters’e konuşan Hilal’in Türkiye’den istediği yardıma karşılık kimi bilgiler de kamuoyuna sunması dikkat çekti. Buna göre, bu ay içerisinde iki Türk askerinin Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi. 

TSK’ye tanıdıkları tavizi tekrar hatırlatan Hilal, “Türk mevzilerinin oluşturulmasına halka koruma sağlayacağı umuduyla izin verilmişti. Ancak gerçekler bu mevzilerin kendilerini de koruyamadığını söylüyor. Türk tarafının oluşturduğu bu mevzileri ve girdikleri alanları korumasını, ayrıca bulundukları bölgelere Rus ve Suriye jetlerinin uçuşunu ve bombardımanları engellemelerini umuyoruz” diye konuştu.

“Eğer Türk askeri yaralanıyor ise bu bazı soru işaretlerinin de nedeni” diyen Hilal, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarıyla bir netleşmeye varması gerektiğini ifade etti.

GÖZLEM NOKTALARI PAZARLIĞI

Heyet Tahrir Şam’ın Türkiye’ye gözlem noktalarını hatırlatması tesadüf değil. Bilindiği üzere, Türkiye’nin Rusya ve İran’la yaptığı Astana görüşmeleri sonucunda TSK’nin İdlib’de El Kaide yerleşkelerine gözlem noktaları oluşturması kararını anlaşma sonucu aldığı biliniyor.

Cihatçıların kendi mevzilerine gözlem noktalarının yerleştirilmesine izin vermesiyle ilgili bu tavizin karşılığını istemesi ise elbette şaşırtıcı olmadı. Çünkü, Suriye ordusu Rusya’nın desteğini alarak devam ettiği İdlib ve Hama operasyonlarında nihai sürece yaklaşıyor. Bilindiği üzere en son kritik Kefr Nebude kasabası cihatçıların eline geçtikten kısa bir süre sonra tekrar Suriye ordusunun egemenliğine geçmişti.

Suriye ordusunun İdlib operasyonu sürüyor: Kritik kasaba geri alındı



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