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26.05.2019
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Suriye ordusunun İdlib operasyonu sürüyor: Kritik kasaba geri alındı

Suriye ordusunun İdlib operasyonunda kritik öneme sahip olan Kefr Nebude kasabası cihatçıların elinden geri alındı.

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Suriye ordusunun İdlib’in kuzeybatısına doğru ilerleyişinde kritik bir öneme sahip olan Kefr Nebude kasabası El Kaide yapılanması olan Heyet Tahrir Şam üyelerinin elinden geri alındı. 

Söz konusu kasabaya bu sabah başlatılan operasyon sonucu cihatçıların El-Hubeyt isimli kasabaya geri çekilmek zorunda kaldığı öğrenildi. Kefr Nebude kasabası henüz bu ay içerisinde cihatçılar tarafından işgal edilmişti. 

Öte yandan Suriye ordusunun bölgedeki operasyonlarına Rusya’nın da hava desteği sürüyor. Son olarak Rus askerlerinin İdlib’in güneyinde ve Hama’nın kuzeybatısında düzenlenen kara operasyonlarına da katıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Suriye ordusunun İdlib ve Hama ilerleyişi sürüyor


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