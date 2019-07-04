Suriye sınırına yaklaşan ABD uçağı 1,5 saat radardan kayboldu

Suriye sınırına yaklaşan bir ABD uçağının 1,5 saat radardan kaybolduğu ortaya çıktı.

Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir ABD Boeing P-8 Poseidon gözlem uçağı Akdeniz üzerinden Suriye hava sahasına yaklaştı.

Uçak, Suriye’ye 16 kilometre kaldığı anda radar ekranından kayboldu.

B-8 Poseidon, yaklaşık 1,5 saat sonra ortaya çıktı.

Uçağın Akdeniz’deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi.