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04.07.2019
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Suriye sınırına yaklaşan ABD uçağı 1,5 saat radardan kayboldu

Akdeniz üzerinden Suriye hava sahasına yaklaşan ABD uçağının 1,5 saat radarda görünmediği ortaya çıktı.

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Suriye sınırına yaklaşan bir ABD uçağının 1,5 saat radardan kaybolduğu ortaya çıktı.

Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir ABD Boeing P-8 Poseidon gözlem uçağı Akdeniz üzerinden Suriye hava sahasına yaklaştı.

Uçak, Suriye’ye 16 kilometre kaldığı anda radar ekranından kayboldu.

B-8 Poseidon, yaklaşık 1,5 saat sonra ortaya çıktı.

Uçağın Akdeniz’deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi.

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