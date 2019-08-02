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02.08.2019
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‘Türkiye kuzey Suriye’ye 10 bin asker, 166 tank yerleştirdi’

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Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine asker yığınağı yaptığını söyledi.

Astana Barış Konferansı’nda konuşan Caferi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine 10 bin asker ve 166 tank yerleştirdiğini belirtti.

Suriyeli diplomat, Türk askerlerinin “egemen bir ülke içerisinde işgal gücü gibi davrandığını” ve Suriye’deki varlıklarının yasadışı olduğunu savundu.

Türkiye, Suriye içerisinde “terörle mücadele” operasyonları yaptığını söyleyerek, ülkedeki askeri varlığının meşru olduğunu öne sürüyor. Suriye’yse Türkiye’nin 2012 yılında ülkeyle diplomatik ilişkileri kestiğine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğunu ve Türkiye’nin Suriye’de asker bulunduramayacağını belirtiyor.

Türkiye ve Suriye arasında kimi konularda istihbarat paylaşımı yapılsa da, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için adım atılmadı.

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