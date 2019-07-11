Suriye’deki canlı durumu harita üzerinde gösteren siteye erişim engeli

Başta Suriye olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmaları ve saldırıları canlı olarak gösteren Liveuamap’e erişim engeli getirildi.

Liveuamap, erişim engelini dün Twitter üzerinden duyurdu.

Site daha önce de Afrin’e yapılan operasyonlar sırasında engellenmişti.

Site tarafından yapılan açıklamada bu durum hatırlatılarak, engelin “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yapacağı söylenen operasyonla ilgili olabileceği” öne sürüldü. Bununla birlikte Liveuamap, engelleme kararının Kıbrıs’la da ilgili olabileceğini iddia etti.