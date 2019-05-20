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22.05.2019
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Suriye’den İdlib operasyonunda tek taraflı ateşkes

Suriye devletinin İdlib operasyonunda tek taraflı ateşkes ilan ettiği duyuruldu. Hama'nın kuzeyinden yapılan cihatçı saldırılarına ise yanıt verildiği açıklandı.

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye devletinin İdlib operasyonunda tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ateşkesin, İdlib’in kuzeybatısını yerleşke haline getiren cihatçı gruplara karşı “bir süre erteleme” olduğu ifade edildi. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gibi El Kaide yapılanması grupların Türkiye’nin oluşturduğu gözlem noktalarıyla aynı bölgeleri paylaştığı biliniyor. 

Ateşkes kapsamındaki alanların Halep ve Hama kentlerinin bitişiğindeki bazı illeri de kapsadığı belirtildi. Açıklamada, ateşkes kararına rağmen “Hama, Lazkiye ve Halep’teki hükümet güçlerini hedef alan saldırıların devam ettiği” aktarıldı. Öte yandan, Hama’nın kuzeyinden yapılan saldırılara karşılık verildiği belirtildi.

‘SİVİLLER KALKAN OLARAK KULLANILIYOR’

Cuma günü yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında da İran’ın BM temsilcisi Macit Takht Ravançi İdlib’deki kritik duruma işaret ederek cihatçı grupların iki milyondan fazla sivili kalkan olarak kullandığını söylemişti. Suriye’nin BM Büyükelçisi Beşar El Caferi de cihatçılara sağlanan dış desteğin sona erdirilmesi çağrısını yinelemişti. 

Suriye ordusunun İdlib ve Hama ilerleyişi sürüyor

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