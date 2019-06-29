Suriyeli çocuklar kayıp

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun Mülteci Hakları Alt Komisyonu toplantısında Suriyeli göçmenlerin sorunları masaya yatırıldı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlar sırasında, birçoğu dilenmek için sokaklarda olan çok sayıdaki Suriyeli çocuğun adresinin tespit edilemediği bildirildi.

Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sunumu sırasında Ankara başta olmak üzere birçok ilde zorla dilendirilen Suriyeli çocukları gündeme getirdi. AKP’li Uslu, “Ankara’da dilenen yabancı çocuklar görüyorum. Bu konuda bence bir çalışma

yapmak lazım. Elinizde yetim kalmış, öksüz kalmış sığınmacı çocuklarla ilgili bir istatistik var mı?” diye sordu.

Bunun üzerine söz alan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe, “Bilmiyoruz” yanıtını verdi. Keçe, “2016 yılında Göç İdaresi’nden ülkemize gelen Suriyeli çocuklarımıza ilişkin istatistik olarak listeleri istedik. Listeler geldikten sonra il il hepsini bölüp 81 ile dağıtımlı olarak valilerimiz ve vali yardımcılarımız başkanlığında bir komisyonla bunların araştırılmasına ilişkin bir çalışma yapmalarını istedik” dedi.

ADRESLERİNDE BULAMADIK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtı da paylaşan Keçe, “Gelen raporlarda şöyle bir şeyle karşılaştık, ülke içinde

sirkülasyon çok olduğu için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verdikleri adreste birçoğuna rastlayamadık” diye konuştu.

İL İL PLANLAYAMADIK

Bu konudaki sorunları aşmak için çeşitli girişimlerinin olduğunu fakat başarısızlığa uğradıklarını anlatan Keçe, Suriyeli çocuklara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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“İl il adres değişiklikleri, onlara ulaşmamızda bizi ciddi anlamda çok zorluyor. Onun için de bu çalışmanın sonunda dedik ki gelen veriye göre ‘kuruluş açıp kapatmadan’ tutun da onlara gidecek yardıma kadar bir plan yapıp ona göre bütçeye yazı gönderelim. Ama il il bunu planlayamadık çünkü sirkülasyon çok fazlaydı. Bunu vurgulamak istiyorum.”