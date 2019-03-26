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26.03.2019
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Suriyeli öğrencilerin psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var

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Deniz Yerlikaya

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 252 öğretmen ile yüz yüze konuştu ve Suriyeli Çocukların Eğitimi Araştırma Raporu’nu hazırladı. Raporda öğretmenlerin yüzde 95,6’sı Suriyeli öğrencilerin psiko-sosyal desteğe ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Proje Koordinatörü Gülcan Kılıç proje hakkında ‘’Özellikle ortaokullarda sorunlar nelerdir öğretmenlerin gözünden dinlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirdik‘’ dedi.

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Kılıç, savaş ve göçün yarattığı travmanın üzerinde etkisi olduğunu düşünülen öğretmen oranının yüzde 83,7 olduğunu açıkladı. Erkek öğrencilerin yüzde 86,5’i, kız öğrencilerin de yüzde 84,5’i üzerinde savaş ve göçün travma yarattığı tespit edildi. Kılıç’ın verdiği bazı oranlar şöyle:

• Sınıf içinde zorluklarla karşılaşan öğrencilerin oranı yüzde 83,7.

• Sınıf içinde dilden kaynaklı sorun yaşayan öğrencilerin oranı yüzde 37.

• Suriyeli öğrencilerin psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünen öğretmen sayısı yüzde 95,6.

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