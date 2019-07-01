‘Suriyeli’ paylaşımlarına 5 gözaltı

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 29 Haziran’da Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, sosyal medya üzerinden “ülkemdeSuriyeliistemiyorum”, “Suriyelilerdefolsun” başlıkları altında provokatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen 18 hesaptan İstanbul’da yaşayan 9 kişinin yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem yapıldı.