25.8 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 'Suriyeli' paylaşımlarına 5 gözaltı

‘Suriyeli’ paylaşımlarına 5 gözaltı

Hakan Demir Hakan Demir

Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 29 Haziran’da Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, sosyal medya üzerinden “ülkemdeSuriyeliistemiyorum”, “Suriyelilerdefolsun” başlıkları altında provokatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen 18 hesaptan İstanbul’da yaşayan 9 kişinin yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adli işlem yapıldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,070AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Suriyeli’ paylaşımlarına 5 gözaltı

Hakan Demir -
Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 5 kişi...
Devamını Oku

Araştırma Komisyonu faytonları inceleyecek

birgun.net -
Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, faytonlara sürülen atların durumunu incelemek üzere 3 Temmuz Çarşamba...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Yeni fikirler İzmir’den tüm dünyaya yayılacak

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen...
Devamını Oku

ÇAYKUR ikinci sürgünde yaş çay alım kotasını düşürdü

birgun.net -
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına...
Devamını Oku

Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin...
Devamını Oku

Adana’da orman yangını

birgun.net -
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

Havva Gümüşkaya -
Libya’da alıkonulan 6 Türk denizci serbest bırakıldı
Devamını Oku

Otoyola çıkan kaplan, motosiklet kovaladı

birgun.net -
Hindistan’da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı....
Devamını Oku

Muğla Valiliği: Datça’daki yangın kısa devreden çıktı

birgun.net -
Muğla Valiliği'nce Datça'daki makilikte cumartesi günü 20 hektarlık alanın kül olduğu yangının, elektrik kablolarının kısa...
Devamını Oku

Sahilde eşini döven adama çevredekilerden meydan dayağı

birgun.net -
Antalya'da avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi