‘Suriyeli’ paylaşımlarına ikinci operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, sosyal medyada Suriyeliler ile ilgili paylaşım yapanlara yönelik operasyonlarında 11 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece’de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı iddia edilen kişilere 30 Haziran’da operasyon düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘İkitelli Gençlik Grubu’ isimli 58 kişinin bulunduğu bir whatsapp grubu üzerinden olayları büyütmeye çalıştığı tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri dün düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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