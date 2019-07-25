Suriyeliler eylem kararı aldı: 27 Temmuz’da Fatih’te

İstanbul’daki Suriyeliler, İstanbul Valiliği’nin kaydı İstanbul’da olmayan Suriyelileri kentten gönderme kararını protesto etmek amacıyla 27 Temmuz’da Fatih’te eylem yapma kararı aldı.

Eylemin “Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz” başlığıyla yapılacağı açıklandı.

‘1 AY İÇİNDE BİR İNSAN NASIL DÜZENİNİ BIRAKIP GİDEBİLİR’

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, Valiliğin kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Suriyeliler uzun zamandır Türkiye’de yaşıyor. 2016’da İstanbul’da kayıt durduruldu. Bazı istisnalar hariç. İstanbul’un ve devletin güvenliği hepimiz için önemli. Ama 1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabii ki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu. Şuan ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Şuan insanlar gönderiliyor. Dün 30 kişi deport edildi. Suriye meselesi politik bir mesele. Polis veya memur AK Parti’ye karşıysa elinden geleni yapıyor. İnsanların yerine bile imza atılıyor ve Suriye’ye gönderiliyor. Kimliksiz olanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir uygulama sıkıntısı var. Aile dağılımına sebep olunuyor. Eminim ki kimse böyle bir mağduriyeti kabul etmez.”

SOYLU: KİMSEYE BİR ŞEY YAPTIRMAYIZ

Dün NTV’ye konuşan İçişleri Bakanı Soylu, dün göçmen politikası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyleyen Soylu, olası eyleme ilişkin “Kimseye bir şey yaptırmayız” demişti.