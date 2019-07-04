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04.07.2019
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Suriyelilerden alınan çalışma izni harcı 800 liradan 283 liraya düşürüldü

Suriyelilerin bir yıl çalışma izni almak için ödedikleri 800 liralık harç, 283 liraya düşürüldü.

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Çalışma izni almak isteyen Suriyelilerin ödemesi gereken 800 liralık harç ücreti, 283 liraya düşürüldü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş gücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, çalışma izni almak isteyen Suriyeliler için 800 lira olan harç ücretini 283 liraya indirdiklerini açıkladı.

Sözcü’de yer alan habere göre, TBMM, İnsan Hakları Göç ve Uyum Komisyonu’nda konuşan Akyıl, bu yıl 82 bin 365 Suriyeli’ye çalışma izni verildiğini bildirdi.

‘İŞVEREN YATIRMIYOR, DÜŞÜK MALİYETLE ÇALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR’

Akyıl, şunları söyledi:

“Çalışma izni harcı değerli kağıt bedeli, 800 liraya yakın. Bu miktar, geçici koruma sağlanan Suriyeli ile işveren arasında sorun oldu. İşveren yatırmıyor, düşük maliyetle çalıştırmaya çalışıyor. Suriyeli de vermiyor. Biz de bunu 3’te 1’e düşürdük. 2019’da yıllık 283 lira ama normali 800 liraya yakın.

‘Ben bu yıl tarımda ya da hayvancılıkta çobanlık yapacağım’ diyor, kimlik numarasını veriyor. Formu online dolduruyor. Türkçe-Arapça form onaylanıp kendisine veriliyor. Bir sene boyunca çalışma izni alıyor.”

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