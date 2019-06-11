‘Suriyelilere plaj yasağı’na belediye başkanından veto

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi. CHP’li Başkan Mehmet Ali Yılmaz, karara katılmadığını ve hukuka uygun bulmadığını belirterek, “Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim” dedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi AKP ile MHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen 12 üyenin “evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı.

Kararın ardından tartışmalar yaşanırken Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı. Sakar, “Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda Belediye meclisine yetki verilmediği sürece Belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır.

Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerede aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır.

Zaten bildiğim kadarıyla da Belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip yeniden görüşülmek üzere Belediye meclisine iade etmiştir” dedi.