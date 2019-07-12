Suruç Katliamı davasında sanık polisler duruşmaya katılmadı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin polis memurları Ali Kolçak ve Ahmet Oğuz Davarcı’nın “Görevi kötüye kullanma ve ihmal” suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması Suruç Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, duruşmaya, sanık polis memurları Ahmet Oğuz Davarcı ve Ali Koçak katılmazken, katliamda yakınlarını kaybedenlerin avukatları hazır bulundu. Mahkeme görüntü ve telsiz kayıtlarını isteyerek duruşmayı 4 Şubat’a erteledi.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Avukat Gülhan Kaya, önceki celsede Ahmet Oğuz Davarcı’nın beyanında geçen ve o gün birlikte görev yaptıklarını ve önlem aldıklarını iddia ettiği polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir’in dinlenmesini talep etti.



Olay öncesi ve sonrası 2015 yılının 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde yapılan telsiz konuşmalarının dosyaya girmesi talebinde bulunan Kaya, “Sanık Ahmet Oğuz Davarcı’nın kendi beyanında belirttiği ve toplanmasını da kendinin söylediği, bizi de önlem alınmadığına dair toplanmasını istediğimiz delil olan olay anı ve öncesine ait kamera kayıtlarının dosyaya celbini talep ederiz” diye konuştu.

Avukat savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, olay yerinde Ahmet Oğuz Davarcı ile birlikte görev yapan polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir’in tanık olarak dinlenmesine, 07 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 08.00’den 12.01’e kadar Amara Kültür Merkezi önü ve çevresini gören kamera görüntülerinin kolluk birimine müzakere yazısı yazılarak istenmesine, 08 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 08.00’den 12.00’ye kadar telsiz kayıtlarının incelenmesi için ilgili kolluk birimine yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma 4 Şubat 2020’ye ertelendi.