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28.06.2019
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Suruç’un belgeseline yasak

Suruç’ta 33 gencin yaşamını yitirdiği katliamın belgeselin gösterimini Şişli Kaymakamı yasakladı. BEKSAV’ran Söker “Belgeselin gösterimini gerçekleştireceğiz” dedi

Seda Balmumcu Seda Balmumcu

33 gencin yaşamını yitirdiği Suruç Katliamı’nın Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) tarafından yapılacak olan belgesel gösterimi Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

20 Temmuz 2015’te Suruç’ta IŞİD saldırısında katledilen 33 gencin anısına yönetmen Mustafa Emin Büyükcoşkun tarafından çekilen “Gitmek” adlı belgeselin Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olan galası, Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından verilen tebliğde, söz konusu belgeselin gösterimine “Terör örgütü propagandası” yapılabileceği gerekçesi ile izin verilmediği belirtildi.

Gösterim gerçekleşecek

Konuya ilişkin değerlendirme yapan BEKSAV yöneticisi İnan Söker, gösterim için çok uzun zaman önce başvuru yaptıklarını ancak süreci uzattıklarını belirtti. Söker, “Süreci bu kadar uzatıp sonunda da ısrarlarımızla bir dönüş yaptılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızı anlatmak, ‘Suçu ve suçluyu övmek anlamına gelir’ demek istiyorlar. ifadelerini kullandı.

“Birebir amirlerde karşımıza çıkmıyor, masa başındaki memur ile bir belgesi veriyorlar” diyen Söker, “Bugün saat 19:00’da kültür merkezinin önünde Suruç Aileleri açıklama yapacak daha sonra 20:30’da vakıfta belgeselin gösterimini gerçekleştireceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

20 Temmuz 2015’te, Kobanê’ye oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Suruç’ta olan 300 genç, konakladıkları Amara Kültür Merkezi’nde basın açıklaması yaptıkları sırada IŞİD tarafından intihar saldırısı gerçekleştirilmişti.

Meydana gelen patlamada 33 kişi ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazelerine yüzlerce kişi katılmıştı.

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