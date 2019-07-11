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11.07.2019
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Süs havuzunda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

Çin’de bir kız çocuğu, girdiği süs havuzunda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. İncelemeler sonucunda, havuzda elektrik akımı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Şansi bölgesindeki Yuncheng şehrinde bulunan süs havuzunda, 5 Temmuz’da yerel saatle 11.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile oyun oynadığı sırada süs havuzuna giren 10 yaşındaki kız çocuğu, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemelerde, havuzda elektrik akımı olduğunu fark etti. Ayrıca, kız çocuğunun olay yerine sağlık ekipleri gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi.

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