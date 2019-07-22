Süt üreticileri zor durumda: İneklerini kasaplara satıyorlar

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde artan maliyetler nedeniyle beklediği kazancı elde edemeyen süt üreticileri, ineklerini kasaplara satmaya başladı. 2018 yılı ocak ayında 290 ton günlük süt üretimi olan ilçede, hayvan sayısı ve üretilen süt miktarı hızla azalıp 142 tona kadar geriledi.

Yem fiyatları artarken, süt fiyatlarının gerilediğini belirten Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, süt ineği varlığının azaldığına, süt üretiminin de hızla gerilediğine dikkat çekti. 1 litre süt gelirinin 1,5 kilo hayvan yemi fiyatına eşit olması gerektiğini vurgulayan Tuna, bu oranın büyük ölçüde bozulduğunu dile getirdi. Üreticinin 1 litre sütten elde ettiği gelirle ancak 750 gram hayvan yemi alınabildiğini ifade eden Tuna, “Süt geliri ile hayvan yemi fiyatları arasındaki denge iyice altüst oldu. Süt ineklerini kasaplara vermekten başka çözüm yolu kalmadı. Bu olumsuz gidiş süt üreticilerimizin çaresizliğini ortaya seriyor” dedi.

HAYVAN SAYISI HIZLA AZALIYOR

Kasaplara götürülen hayvan sayısındaki artışın, satış fiyatlarının da düşmesine neden olduğunu söyleyen eden Tuna, ‘’Süt üreticilerinin zararı katlanarak artıyor. Süt ineklerinin kilosuna geçen yılbaşına kadar 33 TL’ye kadar fiyat biçiliyordu, bugünlerde alım fiyatı 18-25 TL arasında değişiyor. İlçe merkezi ve köylerin 10 bin olan süt ineği varlığı 8 bine kadar düştü. Bu süreçte ayrıca 5 bine yakın dananın kasaplara kesime verilmesiyle dana varlığı ise 10 bine kadar düştü. Kurban Bayramı’ndaki kesimlerle birlikte dana varlığının 8 bine kadar ineceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Ocak 2018’de 290 ton günlük süt üretimi olan ilçede, hayvan sayısı ve üretilen süt miktarı hızla azalıp 142 tona kadar geriledi.

GERÇEK SÜT ÜRETİMİ 80 TON

Ülke genelindeki süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlendiğini dile getiren Tuna, üreticinin eline bugünlerde litre başına 1.80 ile 1.92 TL arasında kazanç geçtiğini söyledi.

Bu kazançla süt üretiminin sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Tuna, “Hayvan sayısı azaldıkça süt üretimi de düşüyor. 2018 yılı ocak ayında ilçede 290 ton olan günlük süt üretimi, bugünlerde 142 tona kadar geriledi. Ancak üretimin 142 ton olduğunu söylemek de mümkün değil. Çünkü süt üretimi azaldığı için süt ve süt ürünleri imal eden büyük firmalar, ihtiyaçları olan sütü kendi besledikleri hayvanlardan karşılıyor. Süt üreticilerinin gerçek süt üretimlerini günlük 80 ton olarak hesaplıyoruz” diye konuştu