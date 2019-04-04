Süt ve süt ürünleri gerçekten doğal mı?

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, süt ve süt ürünlerinin üzerinde yer alan ‘doğal’ ifadesi için ilgili markalara karşı kampanya başlattı.

Dernek, dün başlattığı kampanyada ise bu sefer süt sektörüne ‘ürünleriniz gerçekten doğal mı?’ diye sordu.

GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünlerinin doğal olmayacağını vurgulayan dernek, markalara cevaplamaları için şu soruları yöneltti: