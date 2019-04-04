Süt ve süt ürünleri gerçekten doğal mı?

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, süt ve süt ürünlerinin üzerinde yer alan ‘doğal’ ifadesi için ilgili markalara karşı kampanya başlattı.
Dernek, dün başlattığı kampanyada ise bu sefer süt sektörüne ‘ürünleriniz gerçekten doğal mı?’ diye sordu.
GDO’lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünlerinin doğal olmayacağını vurgulayan dernek, markalara cevaplamaları için şu soruları yöneltti:
- Taze ot yemeden, hazır yem ile beslenerek, doğasına aykırı koşullarda yaşamını sürdüren hayvanlardan elde edilen ürünler doğal mıdır?
- Hayvanlara antibiyotik veriliyor mu? Veriliyor ise bu ürünler doğal mıdır?
- Süt tozu katılan yoğurt için ‘doğal’ ifadesi kullanılabilir mi?
- Derneğin İletişim Koordinatörü Turgay Özçelik,“Doğal ifadesinin toplumu yanılttığını vurguladı, Özçelik, “Doğal dendiği zaman insanlar sağlıklı olduğunu düşünüyor. Hayvanlar GDO’lu yemlerle beslenip antibiyotik kullandırılıyor. İnsan müdahalesi olan bir şeye doğal denilemez” ifadelerinde bulundu.