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12.06.2019
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Suudi Arabistan’da Abha Havalimanı’na füze atıldı: 26 yaralı

Suudi Arabistan'da Abha Havalimanı'na füze atıldığı ve yaralıların olduğu duyuruldu.

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Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha Havalimanı’na füze atıldı. Arap Koalisyonu, Yemen’deki Husilerin fırlattığı füzenin havalimanına isabet ettiğini duyurdu.

Resmi televizyon ise, havalimanında en az 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husilerin Al Mesirah televizyon kanalı, bu sabah havalimanının kruz füzesiyle hedef alındığını aktarmıştı. Koalisyon açıklaması, saldırıyı doğrulamış oldu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap Koalisyonu’nun yıllardır Yemen’e dönük yaptığı bombardımanlar sonucu binlerce kişi yaşamını yitirmiş, salgın hastalıklar ve kıtlıklar meydana gelmişti.

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