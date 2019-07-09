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09.07.2019
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Suudi prens Selman’ın Fransa’da işçi dövdüren kız kardeşi duruşmaya çıkmadı

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Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın kız kardeşi prenses Hassa bint Selman’ın Fransa’nın başkenti Paris’te bir apartman dairesine çağırttığı tamirciyi dövdürdüğü gerekçesiyle hakkında açıldığı davaya katılmadığı duyuruldu.

Paris’te açılan davanın görülen duruşmasında, “Kasten yaralama” suçlamasıyla yargılanan Hassa hakkında Aralık 2017’den bu yana yakalama kararı bulunuyor. Avukatı aracılığıyla duruşmaya savunmasını sunan Hassa, mağdur olan tamircinin dairenin fotoğraflarını çektiğini ve fotoğraflarını sildirmeye çalıştığını öne sürdü. 

Geçen yıl eylül ayında prenses Hassa, Paris’in Foch Bulvarı’ndaki dairesine çağrılan tamircinin dairenin fotoğraflarını çektiği öne sürülmüştü.  Prenses Hassa ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu öğrenilmişti.

Aralık ayı başında Prenses Hassa’nın koruması hakkında adli soruşturma açılmış, Hassa’nın hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarılmıştı.

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