Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ardı ardına swap hamleleri yapması akıllara ‘swap nedir?’, ‘ne için kullanılır?’ gibi soruları getirdi.

TCMB en son hamlesinde vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltti.

Swap, “değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek” anlamlarına gelir. Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

SWAP ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi denir. Swap piyasasında genel olarak döviz swap’ları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

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Faiz swap’ında, biri sabit faizle diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz döviz swap’ı , iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilir.