12.3 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Sziget Talent Turkey 2019 yarışması başlıyor

Sziget Talent Turkey 2019 yarışması başlıyor

birgun.net birgun.net

Sziget Türkiye ve IF Performance Hall işbirliği ile 3’üncüsü gerçekleşecek olan Sziget Talent Turkey yarışması ile Türkiye’den seçilecek en yetenekli ve en iyi sahne performansına sahip olan grup 7-13 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde Türkiye’yi temsil etme ve sahne alma şansına sahip olacak.

İlginizi çekebilir:  Basbayağı bir gün

Sahne performansının ön planda olacağı yarışmanın jüri üyeleri ise geçtiğimiz sene Sziget World Music Stage’in kapanışını yapan BaBa ZuLa’dan Murat Ertel, 2017 senesinde World Music Stage’de festival severleri büyüleyen Gaye Su Akyol, Hürriyet Gazetesi müzik yazarı ve %100 Açık Sahne fikrinin yaratıcısı Tolga Akyıldız, DJ/Müzisyen Kaan Düzarat, Feriye Genel Müdürü Elif Erdost ve Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O’Mahony’den oluşuyor.

Sziget Talent Turkey yarışmasına katılan gruplar dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget Festivali’nde Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, The National ve daha bir çok ünlü isimler birlikte aynı festivalde, Europe sahnesinde performans sergileme şansına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

- Reklam -

SON HABERLER

Sziget Talent Turkey 2019 yarışması başlıyor

birgun.net -
Sziget Türkiye ve IF Performance Hall işbirliği ile 3'üncüsü gerçekleşecek olan Sziget...
Devamını Oku

İzmir’de hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakıyor

birgun.net -
İzmir Sağlık Platformu, 03 Nisan-Çarşamba günü İzmir’de birinci basamak sağlık hizmeti veren...
Devamını Oku

AKP’nin Küçükçekmece adayı dereyi görmeden paçaları sıvadı: Panolara “Birlikte başardık” afişleri asıldı

birgun.net -
AKP, Küçükçekmece'yi CHP'ye karşı kaybetti. AA'nın verilerine göre CHP'nin adayı Kemal Çebi,...
Devamını Oku

AKP, İstanbul’un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz edecek

birgun.net -
AKP, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.
Devamını Oku

Açlık grevindeki mahkumların ailelerine engelleme

BİRGÜN ANKARA -
Cezaevlerinde açlık grevi yapan hükümlü ve tutukluların aileleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile...
Devamını Oku

AKP Adana’yı kaybetti, cezayı çocuklara kesti: Seçimi kaybettik dönün

birgun.net -
Adana'da mevcut belediye, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'ni CHP’ye karşı kaybedince sponsor...
Devamını Oku

‘Artık ne istiyorsam onu yazacağım’

birgun.net -
KADİR İNCESU “Başlangıçta pek zor gelmez de ustalaştıkça...
Devamını Oku

Cumhurbaşkanlığından The Guardian’a ‘seçim sonuçları’ yanıtı

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan...
Devamını Oku

Seçim yenilgisi sonrası AKP’nin ufku sınırlı: ‘Sopalı’ liberal ekonomi

Ozan Gündoğdu -
Yerel seçimlerden sonra ekonominin çarklarının döndüğü en önemli illeri kaybeden AKP, seçimlerin...
Devamını Oku

Anket şirketleri ne demişti?

birgun.net -
Yerel seçim sürecinin en çok konuşulan konularından biri de anket şirketleri oldu....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi