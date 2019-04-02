Sziget Talent Turkey 2019 yarışması başlıyor

Sziget Türkiye ve IF Performance Hall işbirliği ile 3’üncüsü gerçekleşecek olan Sziget Talent Turkey yarışması ile Türkiye’den seçilecek en yetenekli ve en iyi sahne performansına sahip olan grup 7-13 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde Türkiye’yi temsil etme ve sahne alma şansına sahip olacak.



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Sahne performansının ön planda olacağı yarışmanın jüri üyeleri ise geçtiğimiz sene Sziget World Music Stage’in kapanışını yapan BaBa ZuLa’dan Murat Ertel, 2017 senesinde World Music Stage’de festival severleri büyüleyen Gaye Su Akyol, Hürriyet Gazetesi müzik yazarı ve %100 Açık Sahne fikrinin yaratıcısı Tolga Akyıldız, DJ/Müzisyen Kaan Düzarat, Feriye Genel Müdürü Elif Erdost ve Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O’Mahony’den oluşuyor.

Sziget Talent Turkey yarışmasına katılan gruplar dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget Festivali’nde Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, The National ve daha bir çok ünlü isimler birlikte aynı festivalde, Europe sahnesinde performans sergileme şansına sahip olacak.

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