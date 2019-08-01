T24 ve Diken’e Fuat Avni soruşturması

İnternet haber siteleri T24 ve Diken’e Türk Ceza Kanunu’nun, Fuat Avni isimli Twitter hesabının paylaşımlarını haberleştirdiği gerekçesiyle “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan soruşturma başlatıldı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, 2014 yılının mart ayı ile 2016 yılının nisan ayları arasında, Fuat Avni adlı Twitter hesabının paylaşımlarının haberleştirilmesi gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmada, ilk olarak T24 çalışanları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrıldı.

‘TALİMATI KİMDEN ALDIN?’ SORUSU

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan T24 çalışanlarına, Fuat Avni rumuzunu kullanan hesabın attığı tweetlerden yapılan 108 haberin kimin talimatıyla yapıldığı soruldu. Emniyete ifadeye çağrılan gazetecilere sorulan soru şöyle:

“FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında paylaşımlarda bulunan @fuatavni, @fuatavnifuat, @fuatavini_f mahlası Twitter kullanıcısının paylaşımlarını [email protected] isimli Twitter hesabından paylaşmak suretiyle www.t24.com.tr isimli internet sitesinde “AK-Hırsızlar Oy Hırsızlığı için YSK planını devreye sokacaklar, Suruç katliamını Erdoğan’ın görevlendirdiği Hakan Fidan’ın kontrolündeki IŞID hücreleri gerçekleştirdi” vb. dikkat çekici başlık kullanılarak haberleştirmek suretiyle ülke genelinde tartışılır hale getirmekte ve konuya ilişkin bilinç algısı oluşturularak kitlelere yönelik mevcut hükümet aleyhine tepkiselliğin arttırılması, kitlelerin harekete geçirilmesi, devlet kurumlarının ve bürokrasinin yıpratılması gayeleri ile sosyal medya ve internet haberciliği üzerinden algı operasyonları yapıldığı anlaşılmaktadır.

www.t24.com.tr isimli internet habercilik sitesi ile @t24comtr isimli Twitter hesabında FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında paylaşımlarda bulunan @fuatavni, @fuatavnifuat, @fuatavi_f mahlaslı Twitter kullanıcısının paylaşımları kimin talimatı ile yapıldı?”

2014 yılının mart ayı ile 2016 yılının nisan ayları arasında T24’te çalışanların ifadeye çağrılmasının ve ifade işlemlerinin bitmesinin ardından Diken.com.tr’de aynı dönemde çalışanların da ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

‘BUGÜN DE HABER DEĞERİ OLUR’

Diken.com.tr Hukuk Müşaviri Prof. Yaman Akdeniz, şunları söyledi:

“Bu soruşturma basını kıskaç altına almak için yapılan klasik soruşturmalardan biri. Yapıldığı dönem yargıya intikal etmemiş haberlerle ilgili 4-5 sene sonra soruşturma açılması, Türkiye’ye özgü bir durum. Haberlerin hiçbiri, talimatla yapılmış ya da örgütsel bağlarla yapılmış haberler değil. Fuat Avni tweetlerini her türlü basın organı haber yaptı. O dönemde haber niteliği vardı. Bugün ortaya çıkıp tekrar tweet atmasının yine haber değeri olur. Bu haberlerin yapılmış olması, bir terör örgütünün propagandasını yapmak veya örgütsel ilişki anlamına gelmiyor. Onun için derhal kapatılması gereken bir soruşturma bu.”

Akdeniz ayrıca, soruşturmanın amacının basın üzerinde baskıyı arttırmak, korkutucu ve dondurucu etki yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi.