Taci Uslu’ya vefa

Taci Uslu ismini Grup Yorum’dan ya da biraz daha şanslıysanız ‘Adını Gelincik Koydum’ albümünden bilirsiniz. Birbirinden değerli besteleri, hafızalarımıza kazınmış çok sayıda şarkıyı bizlere armağan etti Taci Uslu. ‘Piraye’, ‘Leylim Leylim’, ‘Bu Aşk Burada Biter’, ‘Seninleyim’, ‘Ne Fayda’, ‘Özgürlük Şarkısı’ ve daha pek çok şarkı Taci Uslu bestesiyle hafızamıza kazındı. Sahip olduğu sağlık problemleri sebebiyle de bir süredir tedavi görüyor Uslu. Hiç denk gelmememiz, hiç tanışmıyor olmamız yıllardır üzüntü duyduğum bir mesele iken bu hafta çok güzel bir şey oldu ve sanatçı dostları ve ailesi Uslu’ya ‘Uslu Şarkılar’ isminde bir armağan albüm hazırladı. Bir nevi saygı duruşu.

Taci Uslu’nun da bir şarkıda yer aldığı albümde sanatçı dostları; Emin İgüs, Ezginin Günlüğü, Harun Tekin, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, Serdar Keskin, Vedat Sakman, Yasemin Göksu ile Uslu’nun kız kardeşi Ayşegül Uslu ve kuzeni Muhlis Uslu yer alıyor. Bir imece usulü hazırlanan albüm için Ayşegül Uslu şu sözleri söylüyor: “Bu albüm Şişli Etfal’in küçük bir odasında abime içimden, sessizce verdiğim bir söz, sonrasında ise kurduğum bir hayaldi. Pek çok şeyin anlamını, değerini kaybettiği bir zamanda büyük bir içtenlikle, yalansız çıkarsız olarak Taci Uslu’nun oğlu, kız kardeşi, kuzeni, kadim dostları, müzisyen arkadaşları, müzik ustalarının el birliği ile bu hayal gerçek oldu ve Taci Uslu’nun 28 ağustos 2015’te usulca, sessizce ayrıldığı sesi çoğalarak, büyüyerek geri döndü.

Bu albüm Taci Uslu’ya gitarını, kalem kâğıdını, kısaca müziği bırakmaması için bir mesaj olma özelliği de taşıyor. Ve dilerim şarkıları dinleyen, hikâyesini bilen herkes için gerçek sevginin, iyiliğin, güzelliğin, çıkarsızlığın, dayanışmanın ve yalnız olmadığımızın bir kanıtı ve umudu olur. Sözümü ve hayalimi gerçek kılan, elimi tutan, maddi manevi destek sağlayan, emek veren, abime ses olan herkese sonsuz teşekkür ederim.”

Albümü birkaç kere döne döne dinledikten sonra Emin İgüs’ü aradım. “Abi,” dedim, “Taci Uslu’yu nasıl anlatmalı?” Tek cümleyle özetledi konuşmanın sonunu İgüs, “Çok yakın bir dostum olmasının ve çok başarılı bir müzisyen olmasının yanı sıra şu hayatta görüp görebileceğiniz en düzgün, en doğru adamdır.” Enver Gökçe’nin, Necati Cumalı’nın, Ahmed Arif’in, Edip Cansever’in dizelerini müzikle buluşturan albümü bilmiyorum kaç kere daha dinleyeceğim ama her seferinde vefanın, dostluğun ne kadar büyük bir kelime olduğunu hissedeceğim. Taci Uslu bize o kadar güzel şarkılar vermiş ki, bin kere daha teşekkür.

Emin İgüs ve Taci Uslu

Kadirhan Ayter ile tanışın

Bu hafta başka güzel bir şey oldu ki, o da ilk kez Kadirhan Ayter’i dinledim. Ayter, Delip Geçer isimli ikinci teklisini yayımladı dün. Ben birkaç gün önceden dinleme imkânına eriştim. Sanırım uzun zamandır ilk kez yeni duyduğum bir ismi bu kadar üst üste dinledim. Karizmatik bir ses tonu, sıkı bir altyapı ile büyük fark yaratıyor Ayter. Bir YouTube yorumunda bulunacak olursam, “Doluşun, buralar değerlenecek.

Herkesi işsiz bırakıyor

Geçen bir yorum okumuştum, çok güzeldi. Yetenekli bir insan için herkesi işsiz bıraktı deniliyordu. Bugün aynısını Şenay Lambaoğlu için düşündüm. Harikulade sesi, yazdığı şarkılar, sahnedeki duruşu ile zaten hepimizi kendisine âşık eden Lambaoğlu bu kez de bir türkü yorumu yayımladı. ‘Aman Avcı’ isimli Azeri Türküsü’nü yorumlayan Lambaoğlu, daha bizi nasıl şaşırtacak bilmiyorum. Dokunduğu her şey o kadar da güzel oluyor ki, hayranlıkla izliyorum.

Bulutlara sarıldıran şarkılar

Bu hafta bizlerle buluşan bir diğer çalışma ise Cihan Mürtezaoğlu’nun teklisi Kör Dünya. Mürtezaoğlu’nun sesinde eminim ki hepimizin çok şey çıkarabileceği bir tını var. Ama şarkı sözleri de her şarkıda başka bir yere gidiyor ve ona bu hüzün çok yakışıyor: “Bütün yıldızlar kıskanır ona bakarlar/ Bugün ihtiyar çirkin koca dev bir mezar.” Hüznün yanı sıra bir de melodilerle ruhumuza akın eden umut da cabası. Yaşamayı çok sevdiriyor Mürtezaoğlu. Her şarkısı, en yakın buluta sarılmamıza sebep oluyor.