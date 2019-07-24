Tacizci fotoğrafçı sosyal medyada ifşa edildi

Türk fotoğrafçı Timur Emek’in tacizleri sosyal medyadan ifşa edildi.

Instagram hesabı Diet Prada, Timur Emek hakkında dikkat çeken bir ifşa paylaşımında bulundu.

Yapılan paylaşımlarda, Timur Emek’in, birçok kadına attığı mesajlara ve cinsel tacize uğrayan kadınların yazdıklarına yer verilirdi.

Diet Prada’nın paylaşımında, Emek’in, 2017 yılında da Türk model Deniz Tekin’e ajansının üstsüz çekimleri onayladığı yalanını söyleyip, fotoğrafını çekmeye çalıştığı da aktarıldı.

Diet Prada, Emek ile ilgili paylaşımında, çok sayıda cinsel taciz mesajına da yer verirken, paylaşımını, sinema dünyasındaki cinsel tacize dikkat çeken #TimesUp yani zaman doldu hareketiyle bitirdi.