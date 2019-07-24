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25.07.2019
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Tacizci fotoğrafçı sosyal medyada ifşa edildi

birgun.net birgun.net

Türk fotoğrafçı Timur Emek’in tacizleri sosyal medyadan ifşa edildi.

Instagram hesabı Diet Prada, Timur Emek hakkında dikkat çeken bir ifşa paylaşımında bulundu.

Yapılan paylaşımlarda, Timur Emek’in, birçok kadına attığı mesajlara ve cinsel tacize uğrayan kadınların yazdıklarına yer verilirdi.

Diet Prada’nın paylaşımında, Emek’in, 2017 yılında da Türk model Deniz Tekin’e ajansının üstsüz çekimleri onayladığı yalanını söyleyip, fotoğrafını çekmeye çalıştığı da aktarıldı.

Diet Prada, Emek ile ilgili paylaşımında, çok sayıda cinsel taciz mesajına da yer verirken, paylaşımını, sinema dünyasındaki cinsel tacize dikkat çeken #TimesUp yani zaman doldu hareketiyle bitirdi.

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@Timur Emek, you may as well delete your account now lol. The New York-based Turkish photographer who has shot for @victoriassecret , is the latest to join the ranks of sleazy, clout-abusing celeb/supermodel male photographers who feel entitled to women's bodies. Along with the forced crotch-grabbing account from @byhaleybowman , Emek also offered "help" in the industry to @lizamarieju in exchange for "some fun". His response when asked to clarify? "I am a man… think about it :-)". 🤢🤢🤢. The photographer also went as far as lying to Turkish model @deniiztekiin in June 2017, telling her that her agency at the time had already approved a topless shoot, which of course didn't actually happen as he had already been on their agency blacklist of photographers. It's a relief to know that there are agencies out there that refuse to be complicit and hopefully more will step it up, but for every model with an agency, there are dozens of girls who are navigating independent modeling work on their own. The stories on the rest of the slides are unfortunately all too familiar. #TimesUp for these shitty men. • #model #instagrammodel #timuremek #photographer #model #supermodel #celebrity #predator #creep #victoriassecret #runway #vsfashionshow #modelingagency #alessandraambrosio #candaceswanepoel #vsangel #romeestrijd #clout #lame #womensrights #power #liar #dietprada

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