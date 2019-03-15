Tacizci öğretmenden ilginç savunma: Eğitim Sen’li öğretmeni suçladı

MERAL DANYILDIZ

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde coğrafya öğretmeni tarafından taciz edildiği belirtilen E.K’nin ikinci duruşması dün Küçükçekmece Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık olarak katılan coğrafya öğretmeni S., savunmasında “Taciz kastım bulunmamaktadır. Sadece karşılıklı mesajlaşmalarımız oldu” dedi.



DERSTEN ÖĞRENCİ ÇIKARIYORDU



Tanıkların dinlendiği duruşmada ilk olarak lisede bir dönem öğretmenlik yapan Ü.I. dinlendi.

Ü.I. “Bu okulda görev yaparken E.K. ile coğrafya öğretmenini bir kez konuşurken gördüm. E.K’nin morali bozuktu ve daha sonra sık sık konuşurlarken gördüm. Öğrenciyi yakından tanıyorum. Mutlu ve başarılı biriydi. Kendisini mutsuz gördüğüm için bu durum dikkatimi çekti. Sanık, öğrencileri sık sık dersten çıkararak çalışma yapacağını, görevli olduğunu söylüyordu” dedi.



Okulun eski öğrencilerinden B.A. ise, okuldan ayrıldıktan sonra ziyaret amaçlı gittiğinde gördüklerini aktardı: “Ziyaret için eski liseme gittiğimde arkadaşım E.K.’yi hocayla beraber konuşurken gördüm. Hoca bana dönerek ‘Neden böyle oldu?’ dedi. Ben de münakaşaya girmek istemediğim için ‘Bilemem’ dedim. Daha sonra E.K.’ye ‘Bunun sonunda sen de üzülürsün ben de’ dedi. Bunun sonunda derken şikâyeti kast etti.”



BASKI ALTINDAYDIM



S.’nin kız öğrencileri içki içmeye davet ettiği öne sürülürken, M.İ.E. isimli erkek öğrenciden savunması yapılması istendi. M.İ.E. isimli erkek öğrenci, hocanın isteği üzerine bir beyan dilekçesi verdiğini ve bu süre zarfında baskı altında olduğunu söyledi.

M.İ.E, savunmasını şöyle yaptı: “Hoca bizi içki içmeye çağırmıştı. E.K.’ye attığı mesajda beni de çağırdığını öğrendim. Hoca, E.K. telefonlarına cevap vermediği için bana arattı. Zannediyorum davadan geri çekilmesini sağlamak istiyordu.”



Tanık beyanlarına karşı sanık, “B.A.’nın söyledikleri kısmen doğru. Ama tehdit amacıyla değildi. Ben içki içtiğim bir depodan bahsederek onları içki içmeye çağırmadım” dedi.

İlk olarak dinlenen tanık öğretmenin Eğitim-Sen’li, kendisinin de Eğitim Bir Sen’li olduğunu vurgulayan sanık, “O öğretmenin beyanlarını kabul etmiyorum. Farklı sendikalara mensubuz ve bu sebeple hakkımda aleyhimde beyanda bulunuyor” şeklinde konuştu.



E.K.’nin annesi M.K. ise, BirGün’e yaptığı açıklamada “Sonuna kadar olayın peşinde olacağım. Hukuki tüm süreçleri zorlayacağım. Zerre kadar suçu olan herkes yargılanana, gereken cezaları alana kadar asla yorulmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi bildirmek isteriz” dedi. Duruşma, 27 Haziran 2019 tarihine ertelendi.