Tacizciden çelişkili ifadeler: Hem yalanladı hem özür diledi

Meral Danyıldız

Eski öğrencisi E. Ö. tarafından taciz edildiğini öne süren Bengi Ekin Sarı, sosyal medyada yardım çağrısında bulunmuştu. Sarı’nın 4. duruşması bugün İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde görüldü. Sanıkla toplam 5 dosyası bulunan Sarı “Suçlu cezasını alana kadar haklı mücadelem de devam edecek” dedi.

TOPLAM 5 DOSYA VAR

E. Ö.’nün duruşma sonrası hakaret edip üstüne yürüdüğünü belirterek şikâyette bulunan Sarı, savunmasında “Hangi biriyle ilgili ne diyeceğimi bilmiyorum. Kendisi eski öğrencimdi. Aramızda devam eden başka dosyalar da var. Olay günü ismimi haykırarak, ‘Görüşeceğiz seninle!’ dedi. Çekindiğim için diğer söylediklerine dikkat edemedim. Sonra şikâyette bulundum. O sırada annesi araya girdiği için bana fiziksel olarak temas edemedi” ifadelerine yer verdi. Avukat Kerem Donat, sanığın cezalandırılmasını talep ederek “Müvekkilim ile sanık arasında toplam 4 tane ceza dosyası, 1 tane soruşturma dosyası var” dedi.

Sanık E.Ö. ise, Sarı’nın ifadelerini yalanladı. Buna rağmen çelişkili bir şekilde Sarı’dan özür dileyen Öztürk, “Bizim bilişim suçlarıyla ilgili davamız vardı. O gün sinir krizi geçirdim, şekerim düştü. ‘Bengi!’ diye bağırdım. Daha sonra Bengi’nin yanındaki kişi tarafından sözlü ve beden diliyle ölümle tehdit edildim. Ben onu Bengi’nin yanındaki kişiye söyledim. Orada demek istediğim mahkemede görüşeceğiz anlamındaydı. Tehdit suçlamasını kabul etmiyorum ve hocamdan tüm yaptıklarım için özür diliyorum.”

Duruşma, 29 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

HAKLI MÜCADELEM DEVAM EDECEK

Duruşma sonrası BirGün’e konuşan Sarı, mücadelesini devam ettireceğinin altını çizdi. Sarı, şöyle konuştu: “Yaptığı basit tehdidi ilk dosyanın ilk duruşmasından sonra adliye önünde, halka açık alanda cesurca yapmıştı. Beş dakika önce benden özür dileyen kişi duruşma bitince bana saldırabiliyor. Suçlu cezasını alana kadar haklı mücadelem de devam edecek.”

Avukat Kerem Donat ise, sanığın tutuklanmamasının skandal olduğunu kaydederek “Mahkeme boşa uzuyor” dedi. Donat, sözlerini şöyle noktaladı: “Hâlâ sabıkası olan birine hükmün açıklanmasının geriye bırakılması müessesesi uygulanmaya çalışılıyor. Bu durum kamu menfaatine de usule de aykırı.”