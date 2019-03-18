18.03.2019
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Tahir Elçi cinayeti davasında yeni gelişme

birgun.net birgun.net

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tahir Elçi cinayetiyle ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’ndan yeni rapor istedi. Savcılık, Forensic Architecture tarafından hazırlanan rapor ve adli tıp uzmanı Ümit Biçer’in sunumu doğrultusunda yeni bir tespit yapılıp yapılamayacağını sordu.

İngiltere merkezli Forensic Architecture kuruluşunun Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili raporunun ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Adli Tıp Kurumu’ndan yeni görüş istedi.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, Adli Tıp Kurumu’na Diyarbakır Barosu’nun talebiyle Forensic Architecture tarafından hazırlanan rapor gönderildi. Savcılık, bu rapor ve adli tıp uzmanı Ümit Biçer’in hazırladığı sunum doğrultusunda yeni bir tespit yapılıp yapılamayacağını sordu.

Yazıda, yeni bir değerlendirme yapılarak, 2016 tarihli Adli Tıp raporundan farklı bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı soruldu. Buna göre Adli Tıp, gelen yeni raporu ve eldeki kanıtları yeniden değerlendirecek. Adli Tıp, 2016 tarihli raporunda ise Elçi’yi vuran silahın saptanamadığını ve net bulgular elde edilemediğini bildirmişti.

Forensic Architecture tarafından hazırlanan raporda Elçi’nin üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla öldürüldüğünü belirtilmişti. Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer de rapora paralel bir görüş hazırlayarak baroya teslim etmişti. Diyarbakır Barosu, rapor ve görüşü savcılığa teslim ederek, soruşturmanın genişletilmesini istemişti.

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