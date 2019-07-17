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17.07.2019
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‘Takdir-i ilahi’ dedi, tahliye edildi

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Gökay Başcan

Mersin’de Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren Ramazan Topal’ın yargılandığı davanın istinaf duruşması görüldü.

Mahkeme, sanık hakkında tahliye kararı verdi. Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren eski Toroslar Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyesi Ramazan Topal’ın yargılandığı dava dün Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü.

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Topal savunmasında yaşananların “takdir-i ilahi” olduğunu savunurken, sanık avukatı ise müvekkilinin hızlı gitmediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti kararında bilinçli taksirle öldürme suçunun olmadığına hükmetti. Daha önce verilen 4 yıl 2 ay cezayı 7 yıla çıkartan mahkeme, bunun ‘iyi hal’den 5 yıla indirilmesine ve sanığın tutuklu bulunduğu süreden kaynaklı tahliye edilmesine karar verdi.

Kararı BirGün’e değerlendiren ailenin avukatı Işıl Akan Kıral, şöyle dedi: “Cezanın arttırılması olumlu ancak sanığı tahliye ettiler. Kararı Yargıtay’a götüreceğiz.”

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