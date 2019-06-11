TAKSAV Kadıköy’de önemli etkinlik: 15-16 Haziran’ın izinde yeni direniş modelleri

Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Türkiye işçi sınıfının en büyük direnişlerinden bir tanesi olan 15-16 Haziran’ın yıldönümünde bir etkinlik düzenliyor.

14 Haziran Cuma akşamı saat 19.00’da TAKSAV Kadıköy şubesinde gerçekleştirilecek etkinlikte kapitalizme karşı alternatif arayışlar ve modeller masaya yatırılacak.

Etkinlikte 40’tan fazla yayınevinin dağıtım tekeline karşı bir araya gelerek oluşturduğu Yayıncılar Kooperatifi’nin Başkanı İlbay Kahraman, güvencesizliğe ve sömürüye karşı yeni bir direniş modelini hayata geçirmek için yola çıkan İşçi Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Avukat Nuriye Alsancak ve Türkiye’nin en köklü sendikalarından Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Genel Merkez Yöneticisi Can Uğur konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin moderatörlüğünü de Can Uğur Yapacak.