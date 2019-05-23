TAKSAV’da çocuk edebiyatı konuşulacak

Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi, 25 Mayıs’ta çocuk edebiyatının iki önemli ismini ağırlıyor.

Ebru Akkaş Kuseyri ve Hidayet Karakuş’un katılımıyla gerçekleşecek “Çocuk Edebiyatı ve Hayal Gücü” etkinliğinde edebiyatın çocukların hayal dünyasındaki etkisi konuşulacak. Çocuk edebiyatının çocuk gelişimindeki yeri ve Türk edebiyatında çocuğun yeri gibi farklı konu başlıklarının da yer alacağı söyleşinin moderatörlüğünü Özlem Akcan yapacak.

Söyleşi saat 19.00’da başlayacak.

TAKSAV Kadıköy Şubesi: Caferağa Mahallesi, Bademaltı Sk. No:31, / Tel: 0530 580 25 81