TAKSAV’da ‘çocuk edebiyatı ve hayal gücü’ etkinliği

Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi, çocuk edebiyatının iki önemli ismini ağırladı.

Ebru Akkaş Kuseyri ve Hidayet Karakuş’un katılımıyla gerçekleşen “Çocuk Edebiyatı ve Hayal Gücü” etkinliğinde edebiyatın çocukların hayal dünyasındaki etkisi konuşuldu.

Çocuk edebiyatının çocuk gelişimindeki yeri ve Türk edebiyatında çocuğun yeri gibi farklı konu başlıklarının da yer aldığı söyleşinin moderatörlüğünü Özlem Akcan üstlendi.

Yazar Hidayet Karakuş, çocuk edebiyatının çocuk gelişiminde önemini anlattığı konuşmasında bu alanda kitap yayımlayan yazarların çocuk gelişimini bilmesi, dile hâkim olması, bilime ters düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Ebru Akkaş Kuseyri ise, çocuk edebiyatı ve editörlüğünün tarihi hakkında bilgiler sunarak, modern çocuk edebiyatı hakkında örnekler verdi.