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27.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Taksilere zam geliyor

Taksilere zam geliyor

birgun.net birgun.net

Taksicilerin fiyat artışına hazırlandığı belirtildi. Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL’den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.

Türkiye’de Uber’in yasal engellerle Vito ya da XL olarak bilinen taşımacılık hizmetinden vazgeçip sadece taksilerle çalışmaya başlamasının ardından taksi plaka fiyatları yeniden prim yaptı.

Habertürk’ten Alper Öcal’ın haberine göre tartışmalar sürerken, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran seçimlerinin ardından, haziran sonunda taksi ücretlerine zam geleceğini belirtmişti.

Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL’den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.

2 senedir zam uygulanmayan taksi ücretlerinde böylelikle 5 kilometrelik mesafe yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim’den Zincirlikuyu’ya gidecek bir İstanbullu 16.5 TL yerine minimum 22.25 TL ödeyecek.

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