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25.07.2019
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Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

İstanbul Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı. Polis şüpheli ya da şüpheliler hakkında geniş çaplı çalışma başlatırken, belediye temizlik ekipleri yazıyı ilaçlı su ile temizledi

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Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Taksim Cumhuriyet Anıtı’na “M” ve “Mehmet” şeklinde yazı yazıldı.

Yazıyı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine meydana polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yazı üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra yazının temizlenmesi için Beyoğlu Belediye Temizlik Birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Temizlik ekipleri, ilaçlı ve tazyikli su ile yazıyı sildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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