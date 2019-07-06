Taksim’in Eylem’i yaşamını yitirdi

İstanbul Beyoğlu’nun sevilen ve adı yurttaşlar tarafından “Eylem” olarak adlandırılan köpek, hayatını kaybetti.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre; Eylem, önceki gün bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca mahalleli hemen Beyoğlu Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Ancak, Eylem hayatını kaybetti ve belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.

12 yaşındaki Eylem, Gezi Direnişi, 1 Mayıs ve bunun gibi birçok eylem, basın açıklamaları ve yürüyüşlerde eylemcilerle birlikte yürür, onlara eşlik ederdi. Eylemcilerin yanından ayrılmayan Eylem, polis saldırılarında yoğun biber gazına maruz kalmıştı.