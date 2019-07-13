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13.07.2019
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Takvim gazetesinden yılın 356 günü ’emekliye müjde’ haberi

birgun.net birgun.net

Yandaş Takvim Gazetesi, her gün sürmanşetten “emekliye zam” içerikli başlıklarıyla emekliler için farklı bir rakam ve yüzde ile zam müjdesi veriyor.

Malumatfuruş.org‘un derlediği habere göre gazete 365 günün sadece 9’unu es geçerek geriye kalan 356 günün tamamında manşetten emeklilere zam müjdesi verdi. Takvim’in yaptığı emekliye zam haberlerindeki zam rakamları ve yüzdelerinin her gün değişiyor olması ise başlı başına bir skandal. Öne sürdükleri zam yüzdeleri ve tutarlarının gerçekleşmemesi ise apayrı bir skandal.

Her gün sürmanşetten emekliler için farklı bir rakam ve yüzde ile zam müjdesi veriliyor.

Gazetenin attığı manşetlerin bazıları ise şöyle:

  • Emekliye 684 Lira
  • Emekliye 7500 TL Ek İkramiye
  • Emekliye 3’lü Zam Formülü
  • Emekliye 7 Fırsat
  • Emekliye Ocak Ayında 6 Zam
  • Emekliye 2366 TL
  • Emekli Maaşına Farklı Zam

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