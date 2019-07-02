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02.07.2019
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Talat Bulut taciz iddiasına 100 bin TL’lik dava açtı

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Yasak Elma isimli televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut, taciz iddiasına ’delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Set çalışanı Özge Ş. ilk duruşmada davanın reddini talep etti. 

Baş rolünü üstlendiği Yasak Elma isimli dizide kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş. isimli genç kadını taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Talat Bulut, olaya ilişkin delil yetersizliğinden kaynaklanan takipsizlik kararının ardından Özge Ş. hakkında 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları ile Özge Ş. hazır bulundu. 

Duruşmada konuşan Talat Bulut’un avukatı Ekim Su Küfteoğlu, tazminat davasının kabul edilmesini talep etti. Küfteoğlu, müvekkili Talat Bulut’un tanınmış bir oyuncu olduğunu söyleyerek, “Özge Ş. müvekkilimin kendisini dudağından öptüğüne dair iddialarda bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmiştir. Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur,” şeklinde konuştu. Özge Ş.’nin avukatı ise beyanda bulunmak için süre talep etti. 

Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan Özge Ş. ise, hiçbir programa çıkmadığını sadece bir kanala röportaj verdiğini ve bunun da savcılığa şikayet sonrası yapıldığını söyledi. Özge Ş. davanın reddini talep etti. Mahkeme tarafların beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi. 

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Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında ‘delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. 

Kaynak:İHA

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