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23.07.2019
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Talihsizlik festivali: One Love 15

Burak Abatay Burak Abatay

Bu yıl Birlikte Güzel tarafından Pozitif deneyimi ile 15.’si gerçekleştirilen One Love Festival geri döndü. One Love Festival 15 tam bir aksilikler silsilesiydi. İlk olarak 20 Temmuz’da yapılacak festivalde Ezhel’in de adı duyuruldu. Ancak Ezhel, festivale günler kala festivale kişisel talepleriyle katılmayacağını bildirmiş.

Bu festival başlamadan yaşanan ilk aksilikti. 20 Temmuz oldu, festival günü gelip çattı. Güneşli bir İstanbul öğleden sonrasında Parkorman’a vardık. Festival alanına girişte çok büyük kuyruklar oluşmuştu. Öylesi kuyrukta kimseyi memnun edemezsiniz ama asıl memnuniyetsizlik tuvalet ve yemek sıralarında oldu. Az sayıda yemekçi de yoktu ama o denli büyük bir katılımı asla kaldırmadı Parkorman. Bu da alanda, “Acaba kapasiteden daha fazla mı bilet satıldı?” sorularını beraberinde getirdi.

Festivale gelenler ve festivali gerçekleştirenler içinse asıl talihsizlik, Parkorman’da finalde sahne alması beklenen The Blaze’in son dakika duyurusuyla sahneye çıkmamasıydı. Açıklamada lojistik nedenlerden ötürü grubun sahneye çıkamadığı bildirildi. The Blaze yerine sahne alan Büyük Ev Ablukada’yı bile şaşırttı.

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The Blaze konserinin 21 Temmuz Pazar yapılacağı duyuruldu. Böylelikle tek gün olarak planlanan konser ikinci güne sarktı. Gaye Su Akyol’un havalimanında 3 saat beklemesi de sahneye geç çıkmasına sebep olunca alandaki izleyici de iyiden iyiye çöktü.

Her şey bu kadar kötü değildi elbette. Birlikte Güzel Sahnesi’nde Jungle By Night’ı, Audioban sahnesinde In Hoodies’i, Hedonutopia’yı dinlemek keyifliydi. Daha da güzeli İstanbul izleyicisinin böylesi bir etkinliğe ne kadar aç olduğuydu. İzleyiciyi ne kadar doyurdu, orası herkes tarafından farklı cevaplanabilir ama bunca talihsizlik de herkes için üzücüydü. 16.’sı olur mu olmaz mı bilemem ama Pozitif umarım önümüzdeki seneye daha iyi bir line-up ile bu kötü aksaklıklardan da ders çıkarıp daha iyi bir festival ortaya koyar. Çünkü doğayı koruyan, umudu vaat eden her festivale her geçen gün daha fazla ihtiyacımız var.

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