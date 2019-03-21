Tank palet fabrikası işçileri tayin istiyor: Bu vebali alamayız

Özelleştirmeye açılan Tank Palet Fabrikası’nda çalışan işçilerden tayin dilekçesi geldi. Fabrikanın Katar ortaklı şirkete devredilmesine tepki gösteren işçiler, kritik askeri bilgileri Katarlı şirketle paylaşmak istemediklerini belirterek tayin dilekçesi verdi.

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, “Biz ordu malının Katarlılara verilmesinin vebalini alamayız” dedi.

Özelleştirilmesi için alay statüsünden çıkarılıp askeri fabrikaya dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nda çalışan yüzlerce işçi, fabrikanın Katar ortaklı bir şirkete devredilmesinin ülke güvenliğini tehlikeye düşüreceği yolundaki uyarılarının dikkate alınmaması üzerine fabrikadan ayrılma kararı aldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre fabrikada çalışan 695 işçiden 605’inin, Katar ortaklı şirkete devredilecek fabrikada çalışamayacaklarını belirterek devletin elindeki başka fabrikalara tayin talebinde bulundukları öğrenildi.

İşçilerin büyük bölümünün tayin dilekçelerine, “Burada edinmiş olduğum bilgi birikimimi Katar ortaklı özel bir şirketle paylaşmak istemediğim için Milli Savunma Bakanlığ’ının başka bir fabrikasına tayinimi talep ediyorum,” yazdıkları ifade edildi.

VEBALİNİ ALAMAYIZ

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, Katar ortaklı firmaya devredilmiş bir askeri fabrikada çalışmamak için tayin isteyen işçilerin, tayin gerekçelerini iş sözleşmenin, olağanüstü durumdan kaynaklı tayin hakkını düzenleyen 37’nci maddesine dayandırdıklarını bildirdi.

İlginizi çekebilir: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yavuz, tayin dilekçesi vermeyen yaklaşık 90 işçinin ise genelde emekliliği dolan ya da emekliliğine kısa süre kalan personelden oluştuğuna dikkat çekti. Bugüne kadar Türk ordusuna hizmet vermiş işçiler olarak ülke güvenliğinin Katarlıların eline bırakılmasına katkı veremeyeceklerini belirten Yaşar Yavuz, “Daha ihale şartnamesi hazırlanmadan, ilan verilmeden, ihalesi yapılmadan fabrikamızı Katarlı şirkete devrettiklerini söylüyorlar. Bu anlayışa karşı haklarımızı nasıl koruyacağız? Türk ordusunun malını Katar’a satıyorlar. Ordu malı, vatan meselesidir. Bunun parçası olamayız. Bu işin vebalini alamayız. Bu nedenle tayinlerimizi istedik” dedi.

Tamamı tank ve diğer zırhlı araçlar konusunda deneyimli olan işçilerin ayrılmasının, fabrikayı mevcut teknik personelle işletmeyi planlayan BMC firmasını da zora düşürebileceği ifade edildi.