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26.03.2019
Anasayfa EKONOMİ Tanzim sonrası sebze fiyatlarında yüzde 220'ye varan artış

Tanzim sonrası sebze fiyatlarında yüzde 220’ye varan artış

birgun.net birgun.net

Tanzim satışlarıyla birlikte başlayan indirimler kalıcı olmadı. Son günlerde hal esnafının sebze satış fiyatlarında yüzde 220 oranına varan zamlar gözlendi. Biberin kilogram fiyatı İstanbul halinde tanzim sonrası 5 TL’den satılırken bugün itibari ile 16 TL’ye çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Dayan, “Arz-talepten dolayı, gider maliyetlerinden dolayı hallerde fiyatlar artıyor. Ancak bundan sonra daha fazla yükselmez. Artık fiyatlar düşmeye başlar. Piyasada ürün az.” dedi.

İSTANBUL HAL FİYATLARI:

Hallerin artık borsa görevi gördüğünü fiyatların da artık buna göre şekillendiğini belirten Dayan, “Firmalara soruşturma açıldı. Açıladabilir. Eğer usulsüzlük yapan varsa cezası da kesilir. Türkiye sonuçta bir hukuk devletidir.” ifadelerini kullandı.

ANTALYA HAL FİYATLARI:

Bazı ürünlerin piyasada olmadığından yakınan Çanakkale Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, “Ürünler şu an piyasada az olduğundan fiyatlar yukarı doğru tırmanıyor. Şimdi ürünler yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Fiyatları birebir etkileyen ürünlerdeki yokluk.” dedi.

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