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27.03.2019
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Tapuları koşulsuz şartsız vereceğiz

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AKP’li belediyenin Okmeydanı’nda yıllardır halkı uğrattığı tapu mağduriyetine ilişkin konuşan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, “25 yıldır halkı oyaladılar. Şimdi bile halka tapu sözünü veremiyorlar. Biz söz veriyoruz, 31 Mart akşamı belediye başkanı olacağız, hak sahiplerinin tapularını koşulsuz şartsız vereceğiz” dedi.

Alper Taş, “AKP’li mevcut belediye halk için değil, rant için belediyecilik yapıyor. Belediyeyi şirket olarak yönetip vatandaşı da müşteri olarak görüyor. Bu yüzden Okmeydanı halkına tapu vermekten uzak duruyorlar. Sizler yıllar önce Okmeydanı’na geldiniz. O zaman buralar şehrin dışıydı. İstanbul’u İstanbul yapan tüm güzellikler sizin ellerinizde yükseldi. Şimdi ise Okmeydanı şehrin merkezi oldu diye sizi Okmeydanı’ndan sürmek istiyorlar. Sizlere burada işgalci muamelesi yapıyorlar. Size söz veriyoruz. 31 Mart’ta seçileceğiz ve tapularınızı kayıtsız şartsız vereceğiz.

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Sizleri Okmeydanı’ndan sürmeye çalışan hiçbir zihniyete asla prim vermeyeceğiz. Kentsel dönüşümü yerinde gerçekleştireceğiz. Doğup büyüdüğünüz ve yaşadığınız yerlerde kalmaya devam edecek, güvenli konutlarınıza ve sosyal tesislerinize kavuşacaksınız” ifadelerini kullandı.

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