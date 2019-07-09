Taranta Babu bu kez de Erzincan’da yasaklandı

Sevdenur Doğan

Nazım Hikmet’in ‘Taranta – Babu’ya Mektuplar’ adlı şiirinden uyarlanan Harun Güzeloğlu’nun yönettiği Taranta Babu oyunu şimdi de Erzincan’da yasaklandı.

Oyunu canlandıran Cansu Fırıncı yasak hakkında BirGün’e konuştu. Oyunun sahnelenebilmesi için Dernekler Masası, emniyet, özel güvenlik şirketleri ve belediye arasında dolaşmak zorunda kaldıklarını belirten Fırıncı, biletlerin büyük çoğunluğu satıldıktan sonra o gün o salonda başka bir etkinlik olduğunu farkettiklerini söyleyen müftülük tarafından oyunun iptal edildiğini anlattı. Bunun üzerine başka bir gün talep ettiklerini ve temmuz ve ağustos ayı boyunca müftülük salonunun her gün kültür sanat etkinlikleri ile dolu olduğunu cevabını aldıklarını ekledi. Bu işin peşini, Erzincan Müftülüğü kamuoyunu tatmin eden resmi bir açıklama yapmadan bırakmayacaklarını belirtti.

“Taranta Babu” oyunu daha önce de MHP’li Amasya Belediyesi tarafından da engellenmişti.

‘Taranta Babu’, Nâzım Hikmet’in 1935’te kaleme aldığı “Taranta – Babu’ya Mektuplar” adlı şiirinden tiyatroya uyarlandı.

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen tek kişilik oyunda Cansu Fırıncı oynuyor. Oyunun yönetmenliğini Harun Güzeloğlu üstleniyor.

İtalya’ya resim öğrenmek için gelen Habeşistanlı (Etiyopyalı) bir gencin karısına yazdığı mektuplardan oluşan eserde, İtalya’da o dönemde hüküm süren faşizm anlatılıyor.