26.5 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Taranta Babu bu kez de Erzincan’da yasaklandı

Taranta Babu bu kez de Erzincan’da yasaklandı

birgun.net birgun.net
Sevdenur Doğan

Nazım Hikmet’in ‘Taranta – Babu’ya Mektuplar’ adlı şiirinden uyarlanan Harun Güzeloğlu’nun yönettiği Taranta Babu oyunu şimdi de Erzincan’da yasaklandı.

Oyunu canlandıran Cansu Fırıncı yasak hakkında BirGün’e konuştu. Oyunun sahnelenebilmesi için Dernekler Masası, emniyet, özel güvenlik şirketleri ve belediye arasında dolaşmak zorunda kaldıklarını belirten Fırıncı, biletlerin büyük çoğunluğu satıldıktan sonra o gün o salonda başka bir etkinlik olduğunu farkettiklerini söyleyen müftülük tarafından oyunun iptal edildiğini anlattı. Bunun üzerine başka bir gün talep ettiklerini ve temmuz ve ağustos ayı boyunca müftülük salonunun her gün kültür sanat etkinlikleri ile dolu olduğunu cevabını aldıklarını ekledi. Bu işin peşini, Erzincan Müftülüğü kamuoyunu tatmin eden resmi bir açıklama yapmadan bırakmayacaklarını belirtti.

“Taranta Babu” oyunu daha önce de MHP’li Amasya Belediyesi tarafından da engellenmişti.

‘Taranta Babu’, Nâzım Hikmet’in 1935’te kaleme aldığı “Taranta – Babu’ya Mektuplar” adlı şiirinden tiyatroya uyarlandı.

Oyun Sandalı ekibi tarafından sahnelenen tek kişilik oyunda Cansu Fırıncı oynuyor. Oyunun yönetmenliğini Harun Güzeloğlu üstleniyor.

İtalya’ya resim öğrenmek için gelen Habeşistanlı (Etiyopyalı) bir gencin karısına yazdığı mektuplardan oluşan eserde, İtalya’da o dönemde hüküm süren faşizm anlatılıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Taranta Babu bu kez de Erzincan’da yasaklandı

birgun.net -
Sevdenur DoğanNazım Hikmet’in ‘Taranta – Babu’ya...
Devamını Oku

AİHM’den Demirtaş kararı

birgun.net -
Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel...
Devamını Oku

Esenler Otogarı’nın otoparkı İSPARK’a devrediliyor

birgun.net -
İstanbul Esenler Otogarı'nın akıbeti merak edilirken Büyükşehir Belediye Meclisi'nden otoparkı ile ilgili...
Devamını Oku

Husiler: Arap koalisyonu Yemen’den tamamen çekilsin

birgun.net -
Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin öncülüğünü yaptığı işgal girişimine direnen...
Devamını Oku

TRT İzmir’den sendikal faaliyete engel!

birgun.net -
AYCAN KARADAĞDisiplin soruşturması ile TRT’deki işinden çıkartılan Haber Sen...
Devamını Oku

Ali Babacan’ın kuracağı partiye AKP İzmir’den kimler katılacak?

birgun.net -
AYCAN KARADAĞUzun zamandır 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül...
Devamını Oku

Sağlık Bakanlığından ‘yoğun bakım’ genelgesi

birgun.net -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakımda yatan hastaların ziyaret koşulları ile ilgili...
Devamını Oku

Muhalefete bıçaklı tehdide soru önergesi

birgun.net -
23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri öncesinde yerel bir haber kanalı...
Devamını Oku

ALES başvuruları başladı

birgun.net -
ALES başvuruları başladı.ALES başvuru ücreti ise 120...
Devamını Oku

Bahçeli: Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi