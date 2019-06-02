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02.06.2019
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Tarih bir kez daha Kırmızı

Tottenham’ı 2-0 deviren Liverpool, altıncı defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Kırmızılar’ı zafere Mohamed Salah (P) ve Divock Origi’nin golleri taşıdı

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VOLKAN ATEŞ

@atessvolkann

Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham’ı Mohamed Salah (P) ve Divock Origi’nin golleriyle mağlup eden Liverpool, 6’ncı defa Devler Ligi’ni müzesine götürdü.

Maçın hikâyesi:

1-0 ÖNDE BAŞLADI

Maça Moussa Sissoko’nun hatası sonrası kazanılan penaltıyı Mohamed Salah’ın gole çevirmesiyle 1-0 önde başlayan Liverpool bunu devre boyunca oldukça faydalı bir biçimde kullandı. Tempoyu kontrol eden ve önde kurduğu baskıyla Tottenham’ın topu verimli bir şekilde kullanmasına izin vermeyen Kırmızılar, maçı seyir açısından tatsız bir noktaya getirse de Tottenham’ın hücum da hiçbir şey üretmesine izin vermedi. Kendileri de pek fazla pozisyon bulamasalar da Tottenham’ı tamamen izole etmeleri taktiksel açıdan önemli bir başarıydı.

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İkinci yarının başlarında ise oyun biraz daha hareketlenir gibi oldu ancak Liverpool yine ritmi, tempoyu belirleyen taraftı. Kırmızılar, oyunu o kadar iyi kontrol edip soğuttu ki son 10 dakika hariç maçın içine hiç giremedi Tottenham. Liverpool içini çok iyi boşalttığı maçı 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

BAMBAŞKA BİR KLOPP

Maçı genel bir özetini yapmak gerekirse, futbol garip tesadüflerle dolu. Yıllardır futbolun içini boşalttığı söylenen Jose Mourinho’nın tamamen zıttı bir futbol mantalitesine sahip olan Jürgen Klopp, Portekizli teknik adamın taktiğiyle ilk Avrupa kupasını kazandı. Bazen kazanmak için taviz vermek gerekir. Alman teknik adam kariyerine dönüp baktığında bu maçı muhtemelen “İstisnalar kaideyi bozmaz” sözüyle hatırlayacak.

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