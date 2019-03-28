Tarihi cami bakımsızlıktan çürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen tarihi Darkale Köyündeki Minareli Cami bakımsızlıktan yitip gitmek üzere.

Defineciler tarihi minarenin altını üstüne getirmiş durumda. 19’ncu yüzyıl yapısı olan ve camiden ayrı özgün bir minaresi bulunan caminin yapımında antik dönemden kalma malzemeler kullanılmış.

Darkale Köyü, (diğer adıyla Tarhala Köyü) Soma’nın 3 kilometre güneyinde yer alıyor ve Mysia’daki Trakhoula kentçiğinin ardılı olduğu biliniyor.

“AKP CAMİ YAPMAKLA ÖVÜNECEĞİNE TARİHİ CAMİLERİ KORUSUN”

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Karahan, Darkale köyüne yaptığı ziyarette uğradığı camide tanık olduğu manzara karşısında dehşete düştüğünü kaydederek, ” AKP iktidarı cami yapmakla övüneceğine, mevcut tarihi camileri korusun önce. Cami definecilerin akınına uğramış. Tarihi cami olduğu için define aramışlar. Caminin altını üstüne getirmişler. Zemin tahtalarını kırarak, kazı yapmışlar. İçim acıdı. Tarihi eserlerimizi, camilerimizi koruyamıyoruz ama yeni cami yapmakla övünüyoruz” dedi.