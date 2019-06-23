“Tarihi farka gidiyor”

Yenilenen İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımı devam ediyor. CHP’liler sosyal medya paylaşımlarında seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeleri paylaşıyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter’dan “Hazırız, başlıyoruz! #HerŞeyÇokGüzelOlacak” notuyla Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun fotoğrafını paylaştı.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’ndan attığı tweetle “Sanıyorumki tarihi bir fark olacak” dedi.
Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan paylaştığı Twitter’dan yaptığı paylaşımla Anadolu Ajansı’na gönderme yaptı.
CHPli Mahmut Tanal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Teşekkürler İstanbul” dedi.