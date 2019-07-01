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01.07.2019
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Tarihi kemere ‘koruma ağı’

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir kent dokusunun önemli figürleri arasında yer alan Yeşildere Caddesi üzerindeki 17. yüzyıldan kalma tarihi su kemeri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

İzmir kent dokusunun önemli figürleri arasında yer alan Yeşildere Caddesi üzerindeki tarihi su kemeri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Çalışmanın ilk adımı olarak 17. yüzyıldan günümüze uzanan tarihi yapı koruyucu ağ ile kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında başlaması hedeflenen restorasyon öncesinde Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Vezirsuyu Su Kemeri için koruma çalışması başlattı. 1674 yılında Vezir Ahmet Paşa tarafından yaptırılan su kemerinin derzlerinde boşalmalar olduğu, bağlantısı kopan taşların caddeye düştüğü tespit edildiği için kemerlerin korunmasına ve çevreye karşı oluşturduğu risklere yönelik güvenlik önlemleri alındı. Kemerlerde yapısal bir sorun bulunmamasına karşın, altından geçen caddedeki trafik yoğunluğu nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da onayıyla koruma ağı uygulamasına başlandı. Restorasyon projesi kapsamındaki imalatların ise tarihi su kemerinin koruma alanındaki kamulaştırma çalışmalarının ardından başlayacağı belirtildi.

Yeşildere üzerinde görülen ve Vezirsuyu Su Kemeri olarak adlandırılan su yolu, Vezir Ahmet Paşa tarafından 1674 yılında yaptırıldı. Bu yeni hat sayesinde kentteki eski ve yeni binalar ile 73 yeni çeşmenin ihtiyacı karşılandı. Vezirsuyu kemeri 160 metreye yakın uzunluğa sahip ve aşağıda 4 yukarıda ise 9 kemer ile Yeşildere’yi geçmektedir. Bugün bu su kemeri 0,55 metre yan duvar kalınlığı ve yaklaşık 0,60 metre genişliğindeki bir kanal ile kuzey-güney doğrultusunda uzanıyor.

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