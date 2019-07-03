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03.07.2019
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Tarihi Kuleli Yalısı, 190 milyon liraya satılıyor

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı’ndaki en değerli yalılarından Çengelköy’deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.

İstanbul Boğazı’nın incisi 600 yalıdan biri olan Tarihi Kuleli Yalısı yeni sahiplerini bekliyor. 1800’lü yılların sonunda yapılan ve bir hafta önce 190 milyon liraya satışa çıkarılan 2’nci dereceden tarihi eser olan yalı 723 metrekare arsa içerisinde yer alıyor. 14 oda ve 4 salonun yer aldığı yalının 2 yüzme havuzu ve 3 araçlık kapalı ve açık otoparkı var. Yalı, 50 yıl sonra ailenin “sığamaması” gerekçesiyle satılıyor.

“YILLAR SONRA İLK KEZ SATIŞA ÇIKTI”

Şu anda içinde yaşayan ailenin yalıyı 1970’lı yıllarda satın aldığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, “Aslına uygun bir şekilde restore edildi. Yalıyı satın alan aile 1974 yılından beri burada oturuyor. Hem deniz hem de yol yalısını aynı fiyata satıyoruz. Toplamda 900 metrekare kapalı alanımız var. 723 metrekarelik arsada deniz ve yol yalısı olmak üzere iki adet yalı yer alıyor. Yıllar sonra ilk kez satışa çıktı” dedi.

AİLE YALIYA SIĞAMADIĞI İÇİN SATIYOR

Kırmızıtaş, “Aile kalabalık olduğu için sığamıyorlar o yüzden satılmasına karar verdiler. Yalının ilk sahibi 94 yaşında hala burada yaşıyor. Çok değerli ve saygın bir iş insanıdır. Yalının iskelesi var, rıhtımın uzunluğu 24 metre” diye konuştu.

166 YALI TARİHİ ESER

İstanbul Boğazı’ndaki yalıların son dönemde yabancıların özellikle de Orta Doğulu turistlerin ilgisini çektiğini ve yazlık için kullanmak üzere satın aldıklarını hatırlatan Kırmızıtaş, “600 yalının 100’ünü yabancılar aldı. 2019 yılı ilk 6 ayında yabancıya satışlar yüzde 82 arttı. Bu kadar yükselmesinin nedeni ise, vatandaşlık hakkı önceden 1 milyon dolar ve üzeri gayrimenkul alanlara veriliyordu. Belli bir süre önce bu rakam 250 bin dolara indirilince satışlarımız ivme kazandı. Bu yalıların 166 tanesi tarihi eser ve hepsi birbirinden değerli. Katarlılara, İranlılara, Iraklılarla, Suudi Arabistanlılara, Amerikalılara ve Ruslara satışlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KULELİ YALISININ TARİHÇESİ

1800’lü yıllarda Abdülhamit Dönemi’nde yapılan yalıda uzun yıllar Türkiye’deki Credit Lyonnais Fransız Bankası’nın Müdürü Noel Eram ve ailesi hayatını sürdürdü. Banka sayısı artınca Eram’ın çalıştığı bankayı Fransızlar kapattı ve Eram emekli oldu. Uzun yıllar Fransa’da kalan ve futbol oynayan Eram hayatını kaybedince şair kardeşi Matmazel Liza yalıda tek başına zor günler geçirdi.

Yunanistan Gümülcine’den Smaro adına yardımcı bir kızı yanına alan Liza, ölmeden onu evlendirdi ve hediye olarak yalıyı kendisine bağışladı. Daha sonra Smaro ve eşi yalıyı sattı. O dönemde yalıyı satın alan kişi restore ettirerek 1974 yılından bugüne içinde hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak:DHA

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