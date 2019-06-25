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25.06.2019
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Tarihi Narmanlı Han’da kozmetik zinciri

birgun.net birgun.net

Yapılan restorasyonla tartışma konusu olan Tarihi Narmanlı Han’a kozmetik dükkanı tabelası asıldı.

Yazar Sibel Oral’ın twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, Tarihi Narmanlı Han’a bir kozmetik zinciri olan Gratis’in tabelasının asıldığı görülüyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar birçok sanatçıya ev sahipliği yapan 186 yıllık Narmanlı Han’ın restorasyon projesi 2015 yılında koruma kurulu tarafından onaylanmış, 2016 yılında da restorasyon başlamıştı.

Yaklaşık 2.5 yıl süren restorasyonun ardından hanın son hâli, mimarların ve yurttaşların tepkisini çekmişti.

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, restorasyonla ilgili, İstanbul’un belleğinin bir parçası olarak yapının kimlik değerinin korunmadığını söylemiş ve “Restorasyonun tarihi yapının toplumun kültürel gereksinmelerinin karşılanması, kendi dönemini yansıtması, toplumun kültürel yaşamını mekâna yansıtması bakımından başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyebiliriz” demişti.

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