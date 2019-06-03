M. Melih Güneş

Nâzım Hikmet büyük destanı Memleketimden İnsan Manzaraları’nı Bursa Hapishanesi’ndeyken yazar. Destanın 1962 yılında SSCB’de Rusça yayımlanan önsözü için Türkçe yazdığı taslakta şunları aktarır:

“Bursa Hapisanesinde okumama resmen izin verilen kitaplardan biri de Meşhur İnsanlar Ansiklopedisiydi. İstanbulda özel yayımevlerinden birinin yayımladığı bu meşhur insanlar arasında, Sultanlar, Çarlar, Mareşallar, Amirallar, bilginler, sanatkârlar hattâ ünlü katiller, hırsızlar ve dünya güzellik kıraliçeleri vardı. Bursa hapisanesindeyse vergi borcundan, toprak kavgası, yahut kız kaçırma yüzünden, yahut yasaklığına bakmaksızın gırev yaptığı için, yahut hükümete sövdüğünden yatan köylüler, işçiler, esnaflar vardı. Ben bu ünleri köylerinden, şehirlerinden öteye varamamış insanların ansiklopedisini yazmak istedim… Lakonismi, kestirmeliği, süssüzlüğü üslup temeli diye ele almıştım. Derken Alman faşizmi Sovyetler Birliği’ne saldırdı…”

Bu önsöz, Sözcükler dergisinin Mayıs-Haziran 2009 sayısında yayımlanmış olmasına rağmen henüz şairin külliyatına dahil edilmediği gibi destan da bu önsöze yer verilmeksizin yayımlanmaktadır. 1962’de yazdığı bu önsözünde destanının adını da belirlemiştir: “Tarihimin adını İnsan Manzaraları koydum.”

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Yine aynı önsözde, ilk kitabın 1941 baharında İstanbul’da Haydarpaşa Garı’nda başladığını; “Manzaralar”ın içinde, yayınlanmama hikâyesinin de üzerinde durarak “Türk Milli Kurtuluş Destanı” diye bir parçanın olduğunu ve çeşitli yayınlarda “Moskova Senfonisi”, “Zoya”, “Gabriyel Peri” adıyla yayımlanan şiirlerin de “İnsan Manzaraları”ndan parçalar olduğunu belirtir.

Bu parçalardan “Moskova Senfonisi” 1952 yılında Sofya’da, Fahri Erdinç’in önsözüyle Türkçe olarak yayımlanır (Halk Gençliği Yayınevi, 36 sayfa.).“Moskova Senfonisi”, Türkiye’de yayımlanmış haliyle Memleketimden İnsan Manzaraları’nın Dördüncü Kitap, İkinci Kısmı’yla başlar: “Atlantiğin dibinde upuzun yatıyorum, efendim, / Atlantiğin dibinde / dirseğime dayanmış.” (Nâzım Hikmet, Bütün Eserleri, YKY, Ocak 2017, s.1376.). Kitabın sonundaki “Biterken” başlıklı yazıda, parçanın bir iki yıl önce Bulgaristan’a ulaştığını, Nâzım Hikmet’in 1951 yılındaki [Eylül ayı] Bulgaristan ziyareti sırasında, destanı bizzat gözden geçirdiği ve gerekli düzeltmeleri yaptığı belirtilmektedir.

Memleketimden İnsan Manzaraları’nın Türkiye’den önce yurtdışında basılan, “Moskova Senfonisi” olarak adlandırılan “parça”nın ilk bölümünde; hali vakti yerinde, miraszade Cevdet Bey turunç kokuları içindeki bahçesinde keyif çatarken, kendini Atlantik’in dibinde hayal etmektedir. Yanında da adını Hacıbaba koyduğu leyleği. İkinci Dünya Savaşı sıraları, “şu 1941 yılında” zamanları… Bir gemiyi tahrip eden denizaltının kendisi de batar ve bazı ölüler Cevdet Bey’in yanına kadar ulaşır. Ölülerden birisi Alman Hans Müller, diğeri İngiliz Harry Thomson’dur. Cevdet Bey bir yandan da radyo dinlemektedir, Moskova’dan yayın yapan radyoda bir senfoni çalmaktadır (Ekber Babayef, 1953 yılında SSCB’de yayımlanan Seçme Eserler’in sonundaki açıklamalarında radyodan dinlenilen senfoninin, Dmitri Şostakoviç’in 7 numaralı senfonisi olduğunu belirtir. Nâzım Hikmet, İzbrannoe [Seçmeler], İzdatelstvo İnostrannoy Literaturı, Moskova, 1953, s.616. Dmitri Şostakoviç’in aldığı Barış Ödülü jürisinde Nâzım Hikmet de vardır ve ödül sırasındaki kürsüde kompozitörle yan yanadır.). Aynı yayını başka bir yerde, hapishanedeki mahkûmlar da dinlemektedir. Mahkûmlardan Halil, Nâzım Hikmet’in kendisi; köylü ressam Ali ise Nâzım Hikmet’in resim yeteneğini görüp gelişmesini sağladığı İbrahim Balaban’dır. Cevdet Bey’in radyosu 39 model yeniyken, Halkevi’nden hapisaneye gönderilen mahkûmların radyosu on küsur yıllık 1929 modelidir.

“Moskova Senfonisi”nin son bölümünde ise ressam Ali, hapishaneye ziyarete gelen annesinin resmini yapmakta, aynı köyden görüş gününe gelen bir başka kadın da ayağındaki çatlaklara katran fitili doldurmaktadır.

Sofya’da Türkçe yayımlanan Moskova Senfonisi kitabı ve sonraki yıllarda Türkiye’de yayımlandığı haliyle Memleketimden İnsan Manzaraları’nın ilgili bölümü karşılaştırıldığında ufak tefek farklılıkların yanı sıra, Türkiye’deki baskılarına girmemiş olan büyük eksiklikler de vardır. Öyle ki bu eksikler 300 dizeden fazladır.

Nâzım Hikmet’in ölümünden 56 yıl geçmesine, eserleri memleketinde 1965 yılından beri yayımlanabilmesine, vakfından merkezine adını taşıyan kurumların varlığına karşın eserlerindeki eksiklikler ve yanlışlardaki boyut önemli, hoşgörülemez haldedir. İki küçük örnek verilecek olursa; hapishanedeyken Zeki Baştımar’la birlikte çevirdiği Harb ve Sulh’un günümüz son baskısındaki biyografisi bile yanlışlar, çeviri ise bambaşka bir dil içerir. Aralık 2017’de incelenip düzeltilerek yayımlandığı ifade edilen Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim romanı bile 2017 sonunda, şairin elyazmaları incelenmeksizin yayımlanmış, aynı yanlışlar sonraki iki baskıda da sürdürülmüştür. Varlığı bilinen onlarca şiiri, tiyatro eseri, yüzlerce yazısı da yayınlanmamaktadır.

Nâzım Hikmet başlı başına bir kültür mirasıdır ve bu mirasa sahip çıkılması zorunludur. Üstelik bu mirası doğru aktarmak, kimilerinin profesyonel olarak işidir de. Sabahattin Ali’nin telif hakları süresi dolar dolmaz yapılan baskıların niteliği malumdur. Nâzım Hikmet’in eserleri içinse 14 yıl gibi çok az bir süre kaldığı, bir an bile hatırdan çıkarılmamalıdır. Sağlığında yayımlanmış kitapları didik didik edilmeli, Nâzım Hikmet’in külliyatının olabildiğince doğru ve eksiksiz aktarılması sağlanmalıdır. Bu görev, başta yasal varislerinin ve yayıncısının önünde mesleki bir namus ve kültür borcu olarak durmaktadır. Bu görev daha fazla vakit kaybetmeksizin yerine getirilmeli, borç nispeten de olsa ödenmelidir.

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Nâzım Hikmet gazeteleri…

Nâzım Hikmet’in sağlığında yayımlanmış kitaplarında yer alan bu dizelerin bazısı, 10 sayı çıkan Nâzım Hikmet gazetelerinin 31 Mayıs ve 20 Haziran tarihli sayılarında “İkinci Dünya Savaşı Destanı’ndan” başlığıyla yayımlanmıştır. Ancak 70’li yılların sonuna doğru Nâzım Hikmet’in Tüm Eserleri’ni hazırlayan Asım Bezirci bu dizelerin nereden aktarıldığının belirtilmediğini öne sürerek, İnsan Manzaraları’na almayı uygun görmemiştir (Nâzım Hikmet, Tüm Eserleri 6 / İnsan Manzaraları, Haz. Asım Bezirci, Cem Yayınevi, İstanbul, 1978, s. 607-620.).

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13 Haziran’da sergi

M. Melih Güneş, “Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde” başlıklı sergi ve kitabı için yaptığı çalışmalar sırasında İnsan Manzaraları’ndaki bu eksik dizelerin farkına vardığını belirtiyor. Tasarımını Aykut Genç’in yaptığı sergi 15 Ocak’ta Bursa Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde açılmıştı. 13 Haziran’da ise İstanbul Yapı Kredi Bomontiada’da açılacak.

“Moskova Senfonisi”, Bulgaristan’da basılan Türkçe baskıdaki dizelerin Nâzım Hikmet’in yaşadığı yıllardaki farklı dillerde olan çevirileriyle, aşağıda bir kısmı belirtilen yayınlarda da bulunur:

1951 yılında Moskova’da Rusça basılan Seçmeler kitabında (İzdatelstvo İnostrannoy Literaturı, s.291), 1952 yılında Sofya’da Bulgarca basılan kitapta (Seçilmiş Şiirler, s. 129), 1953 yılında Moskova’da Rusça yayımlanan Seçmeler kitabında (s.295), 1957 yılında Moskova’da Rusça yayımlanan 2 ciltlik Seçme Eserler kitabının 1. Cildinde (Gosudarstvennoe İzdatelstvo Hudojestvennoy Literaturı, s.514), 1957 yılında Bükreş’te Romence basılan Şiirler kitabında (Editura de Stat Pentru Literatură și Artă, s.211), 1960 yılında Sofya’da basılan Şiirler başlıklı kitapta (Blgrarski Pisatel, s. 312). 1960 yılında İtalya’da yayımlanan iki ciltlik kitabın Şiirler cildinde (Editori Riuniti, s. 658.), 1961 yılında Azerbaycan SCB’de basılan,Ekber Babayef tarafından hazırlanan kitapta (Bkz. Nâzım Hikmet, Seçilmiş Eserleri, Birinci Cilt, Moskova’nın Senfonisi, Azerbayçan Dövlet Neşriyatı, Bakû, 1961, s. 470-499.).

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MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI’NDAKİ YERİNDEN OLMUŞ 310 DİZE

Destandaki söz konusu bölümün karşılaştırılmasında, Türkçe yayımlandığı için 1952’de Sofya’da yayımlanan “Moskova Senfonisi” ile Memleketimden İnsan Manzaraları’nın Türkiye’de YKY tarafından yayımlanan hali dikkate alınmıştır. “Moskova Senfonisi”ndeki Süheyla Hanım, Memleketimden İnsan Manzaraları’nda Leyla Hanım olmuştur. Ressam Ali ise tarla sınırı yüzünden mahkûm olurken, Memleketimden İnsan Manzaraları’nda kız meselesi nedeniyledir. Bunların dışında dize dizilişlerinde, bazı sözcüklerde de farklılıklar vardır. “Moskova Senfonisi”nde olup da Memleketimden İnsan Manzaraları’nda olmayan yaklaşık 310 dize vardır. Burada telif ya da izin haklarının durumu nedeniyle “Moskova Senfonisi”nin son kısmındaki yalnızca 100 dizeye yer verilmiştir. Bu eksik dizeler Türkiye’de ilk kez yayımlanırken, yerinin doğru anlaşılması için öncesi ve sonrasındaki dizeler alıntılanarak “koyu” olarak belirtilmiştir:

MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI

DÖRDÜNCÜ KİTAP

İKİNCİ KISIM

I

Atlantiğin dibinde upuzun yatıyorum, efendim,

Atlantiğin dibinde

dirseğime dayanmış.

Bakıyorum yukarıya :

bir denizaltı gemisi görüyorum,

yukarda, çok yukarda, başımın üzerinde,

yüzüyor elli metre derinde,

balık gibi, efendim,

zırhının ve suyun içinde balık gibi kapalı ve ketûm.

Orası camgöbeği aydınlık.

…

Yıldızlar turunç yapraklarının arasında.

Ve şimdi bahçede ve kadehte ve yüreğinde Cevdet Beyin

bir türlü unutulmayan iyi bir kadının hatırası.

…

Ve öyle oldu.

Nazarı itibara alınmadı Cevdet Bey’in vasiyeti.

Yalnız,

hiç kimse kendisiyle ilgilenmediğinden

uzadı kanatları leyleğin,

ve bir sabah bahçeden uçtu leylek doğan güneşe doğru…

…

II

Bozkırda hava

bir buz kalıbı gibi donmuştu adeta.

Demirinden tutmaya gelmez, eline yapışır nacak.

Ortalık öyle ayazdı ki tilkiler bakır sıçacak.

Kararı kararıveriyor kömür kestane.

Sırtında pırtıları

ve titriyor eğilmiş sac mangalın üstüne

hapisane.

Görüşme günüydü.

Müdürden izin aldı, köylü ressam Ali

görüşme yerinde resmini yapıyor anasının.

Ufacık bir kadın

ve ufalmış büsbütün:

üç etek entarisinin, şalvarının, yeleğinin, örtüsünün

ve kuşağının içinde.

Ve armut kurusu gibi yüzü

alnı kırış kırış

koskocaman elâ gözleri ışıl ışıl.

Ana oğul, üşüyorlar.

Oğul avuçlarına hohlayarak yapışıyor fırçalara,

ana, omuzlarını oynatıyor ikide bir,

fakat sabırlı bir saygıyla oturuyor mevlût dinler gibi.

Ali’nin arkasında, ayakta Bethoven Hasan,

hayrandı.

İhtiyar bir köylü görüşmeci, görüşme yerinin teline abandı.

Köseydi.

Sol yanağının elmacık kemiği parçalanmış olmalı ki

lime lime çukurdu altı sol gözünün,

deri çekilmiş aşağı doğru

ve dışarı fırlamıştı iki kanlı göz.

Homurdandı:

“—Biz kurban kesmeyiz

biz zekât vermeyiz,

halimiz nasıl olacak?

Orda sürünecek miyiz, burada süründüğümüz gibi?”

Belli değil kiminle konuştuğu.

Görüşmeğe geldiği mahkûm,

-oğlu-

elini öpüp, torbayı alıp, içeri girmişti çoktan.

Görüşmeci kadınlardan biri sokuldu ressam Ali’yle anasının yanına

aynı köydendiler.

biraz kıskanç, biraz ayıplıyarak resme baktı.

Sonra yüzünü duvara dönüp oturdu yere.

Yalnayaktı.

Kara, küçük bir topak çıkardı kuşağından,

zift gibi, katran gibi, yumuşacık bir şey.

Ovdu avuçlarının içinde fitil yaptı topağı.

Sol ayağını aldı kucağına

—sanki kendine ait değil

kendi vücuduyle ilgisiz,

dışarıdan koparılmış bir şeydi bu çıplak ayak,

kurumuş ağaç kökü

kabuksuz kaplumbağa gibi bir şey…

Ve tabanı sertti,

kalındı,

ve tabanı merhametsizdi, mahzundu,

derin çatlaklarla bir kat daha geniş

ve uzundu.

Ve besbelli ki kadın sevmiyordu ayağını,

hattâ belki de biraz düşmandı ona—

Katran fitilini parça parça bölüp yerleştirdi çatlakların içine

sonra bir kibrit çaktı ve dolaştırdı altında tabanının…

Bethoven Hasan, köylü ressam Ali’yi dürtüp yavaşça sordu:

“—Baksana, ne yapıyor senin köylü?”

Ali baktı anasının omzundan uzanıp

ve ilgisizce cevap verdi:

“—Tabanının yamıyor.

İstasyondan öteye asfalt yol döşüyorlar ya,

köylü kadınlar ordan çalıyor katranı

tabanlarını yamıyorlar,

kunduradan da ucuz, çarıktan da…

Anam da yapmış geçen ay,

rahat oluyor değil mi Ana?”

Ali’nin anası bir genç kız sesiyle cıvıldadı:

—Rahat…

Ve sonra her nedense utanarak

ayaklarını gizledi, oturduğu iskemlenin altına—

halbuki bu sefer çıplak değildi ayakları

kunduralarını giyip gelmişti resmi yapılacak diye—

büsbütün kırıştı armut kurusuna banziyen yüzü,

kocaman elâ gözleri bir parça öfkeyle baktı oğluna.

Ve tekrar cıvıldadı, ipince, bembeyaz dudaklarında bir genç kız sesi:

“—Siz burada, bir şey yok sanıyonuz.

dışarıları zor, çok zor…”

Solda mahkûm Osman’la görüşmecisi konuşuyor.

Gözlerini yere dikmiş 18 senelik mahkûm Osman—

suratı asık,

lüzumundan fazla kederli

belki de numara yapıyor görüşmecisine

ağır ağır, tane tane söylüyor:

“—Biz öldük demektir,

ecelsiz öleceğiz bu hapishanelerde biz,

cenazemiz çıkar buradan

benim yollarım kayıp…”

Görüşmecisi ufak, sıska bir adam

mahkûm Osman’ın yarısı kadar boyu posu:

—Ayıp be Osman, diyor, ayıp

koyverme kendini

turp gibisin maşallah

benzin hapis benzi değil.

Lâkin derdini biliyorum:

kendin buradasın

ama kafan dışarıda geziyor değil mi?

İnsanlar öyle,

kiminin kendi gezer, kafası hapis,

kiminin kendi hapis, kafası gezer!

Halil’in de kendi hapisti ama, kafası geziyordu.

Yaymıştı Halil Doğu cephesi hartasını

odanın ortasına, betona.

Gazetelerden kesilip yapıştırılmış

ve ölçüsü ayrı her parçanın.

…

Hartanın başına betona çömelmiş Halil

ve gözlüklerinin altında kendi gözleri :

er geç aydınlığı kaybedecek olan.

Ve Halil seçemiyor :

damarların dumura uğrayış ağrısı mıdır gözlerindeki,

yoksa dünya dövüşürken

kolu bağlı oturmanın acısı mıdır?

Şimdi donmuş göllerinde Finlandiya’nın,

şimdi Libya çöllerinde yahut,

yahut Yugoslav dağlarında

şimdi İstanbul’da, İzmir’de : cephede,

Paris’te Gabriel Peri’nin yanında olmak…

Onun gönlünde, Moskova Senfonisi!