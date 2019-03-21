21.03.2019
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“Tarikat ve cemaat yurtları kapatılsın”

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenerek bir önce tarikat, cemaat ve vakıf yurtlarını kapatmasını istedi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenerek, “Bir an önce tarikat, cemaat ve vakıf yurtlarını kapatın, çocuk istismarlarının ve taciz olaylarının önüne geçin” dedi.

Serter, “Bakanlığınıza bağlı bu tarikat yurtlarının tümünü derhal kapatın, bütün yurtların Bakanlığa devredilmesi için gerekli adımları atın, çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarının bir an önce önüne geçilmesi için, en kıymetlilerimiz olan çocuklarımızın korunması için tedbir alın” diye konuştu.

“TACİZİ EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM”

İzmir’in Dikili ilçesindeki, Süleymancılara ait Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim yurdunda kalan çocukların cinsel istismara uğraması ile ilgi davanın dördüncü duruşmasına katılan Serter, “Taciz, tecavüz bir insanlık suçudur. En kıymetlilerimize, çocuklarımıza yönelik taciz ve istismar asla kabul edilemez” diyerek şunları söyledi:

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“2017’de, Dikili’de bir tarikat yurdunda cinsel tacize uğrayan çocuklarımızın davasında burada ailelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle beraberiz. Ne acıdır ki, ülkemizde son yıllarda çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz vakaları arttı. Üstelik bunları tarikatlar denen örümcek bir yapılanma içinde yapıyorlar ama saklayamıyorlar. Farkındalığı olan ailelerimiz sayesinde istismarcı failler toplumun önüne çıkıyor. Buradaki dayanışmamız çok önemli. Bu ve bunun gibi bugüne kadar yaşanmış çocuklarımıza yönelik tüm taciz ve tecavüz vakalarının faillerini teşhir edip Türk adaletinin önüne bugün olduğu gibi getireceğiz.”

“GEREKEN CEZA VERİLSİN”

Bu olayları sistem sorunu olduğunu değinen Serter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu olayların sadece bir failden ibaret olmadığını biliyoruz, bu bir sistem sorunu, bu bir eğitim sorunu, bu bir din sömürüsü sorunu. Türk toplumunun en kıymetli varlıkları olarak çocukların bedenine yönelen her türlü istismarı, şiddeti, tacizi en ağır şekilde kınıyoruz ve diliyoruz ki Türk adaleti gereken cezayı fail veya failleri versin. Bir Milletvekili olarak, başta İzmir’de yaşanan vakalar olmak üzere çocuklara ilişkin tüm dava ve konularda her zaman duyarlılık göstereceğimi söylemek istiyorum. Bir baba, bir dede olarak da her zaman çocuklarımıza yönelik var olan güçlü hassasiyetimin yanında TBMM çatısı altında da Milli Eğitim Bakanlığı politikalarını eleştirmeye, kadrolarının bir an önce gözden geçirilmesi için çağrıda bulunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek istiyorum.”

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